El BNG de Cambre agita el fantasma de la moción de censura

Casi un año después de la dimisión de María Pan, de Unión por Cambre, y la llegada de Diana Piñeiro, del Partido Popular, a la alcaldía de Cambre, los vientos de cambio de gobierno vuelven a azotar el municipio. El BNG local ha anunciado que sus tres concejales estarían dispuestos a apoyar una moción de censura para sacar a la popular de la Alcaldía e instaurar un gobierno de izquierdas si se presentara una propuesta.

Los tres concejales del BNG han hecho pública esta postura tras "reiteradas acusaciones" por parte del partido liderado por María Pan de un "pacto encubierto" entre nacionalistas, los ediles de Alternativa dos Veciños y el PP. La formación destaca en un comunicado que son "carentes de pruebas e baseadas en falsedades". Señalan que fue UxC quien aupó a los populares hasta la alcaldía, tras la renuncia de Pan en abril de 2025, y que también boicotearon que se pudiera llevar a cabo un gobierno de izquierdas en el municipio. "Insistimos que, se de o BNG depende, hoxe mesmo rexístrase unha moción de censura contra o PP", apuntan.

El portavoz municipal Daniel Carballada va mucho más allá y señala que "estamos dispostos a falar incluso dun candidato de Unión por Cambre, sempre que non tiña ningún tipo de causa xudicial aberta". Esto eliminaría a la actual portavoz y candidata a la Alcaldía en 2027, María Pan, hoy en día investigada por irregularidades con los pagos de las horas extra de la Policía local mientras era concejala de Hacienda. Los nacionalistas piden a UxC que el "nerviosismo" de Pan por estas circunstancias no provoque que se "perpetúe unha oposición rastreira e patética, baseada na memoria e na calumnia permanente".

"Entendemos polo tanto que lle correspondería ao partido socialista, que é a forza maioritaria das asquerdas formar un goberno", asegura Carballada, que indica que ya habían defendido la misma postura el año pasado, durante la dimisión de María Pan como alcaldesa.

"Podemos recoñecerlle á actual alcaldesa (Diana Piñeiro) que ten un talante democrático", admite el portavoz nacionalista. "Pero seguimos moi alonxados das solucións que propón o PP para o Concello", matiza. Lo más importante, sin embargo, es que el actual Ejecutivo "non ten o apoio das urnas" y su grupo reducido de ediles no es capaz de hacer frente a los retos del municipio.

Los nacionalistas desmienten también que exista un "pacto encubierto" con Alternativa y el PP, cuyos votos totales (siete de 21), señalan tampoco llegarían a la mayoría suficiente para aprobar acuerdos en el Pleno.