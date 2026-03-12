Pazo de Meirás: El Gobierno celebra una sentencia que "devuelve al público lo que público era"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, declaró este jueves tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de que la familia Franco tiene que entregar el pazo de Meirás al Estado que significa "devolver a lo público lo que público era".

Torres lo ha expresado durante el discurso de inauguración en Madrid de una exposición de homenaje a La Nueve, la compañía francesa integrada mayoritariamente por españoles que el 24 de agosto de 1944 fue la primera en entrar en París para la liberación de la ocupación nazi, un acto en el que le acompaña la ministra francesa de las Fuerzas Armadas y los Antiguos Combatientes, Alice Rufo.

"Es una magnífica noticia del día de hoy", apuntó Torres al hacer mención a la decisión unánime del Tribunal Supremo de confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que ordena a los herederos del dictador Franco a devolver el Pazo de Meirás al Estado español.

Rueda celebra una sentencia "clara": "Nos puede gustar más o menos pero actuaremos en consecuencia"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, celebra una sentencia "clara" sobre la propiedad del pazo de Meirás e insta a todas las partes a actuar en consecuencia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda / Lavandeira jr

Tras participar en un acto en Santiago de Compostela, Rueda ha dicho a los medios que desconoce el contenido de la sentencia y ha recordado que fue "un tema muy polémico en su momento" y que acabó judicializado. "Necesitamos sentencias claras, que nos pueden gustar más o menos, pero sabemos lo que dice la justicia y actuaremos en consecuencia", ha afirmado el presidente gallego.

De este modo, continuarán el acceso y la utilización del pazo por parte de los ciudadanos, como Bien de Interés Cultural (BIC) que es y, si hay alguna consecuencia indemnizatoria, que ha dicho desconocer, "habrá que acatarla", ha concluido.

Ana Pontón celebra la victoria pero lamenta la indemnización

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, celebra que "la primera batalla de este calibre que se le gana a la familia Franco", sobre el pazo de Meirás, sea desde Galicia, aunque ha lamentado que tengan que ser indemnizados.

La líder del BNG, Ana Pontón / BNG

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás, aunque ha aclarado que los herederos del dictador deben ser indemnizados por los gastos que les ocasionó la propiedad.

En un acto en A Coruña, Pontón ha asegurado que "lo más relevante en todo caso es que la ciudadanía gallega ganó" y que el pazo de Meirás ya es "propiedad de los gallegos y las gallegas".

"Debe ser transferido a Galicia, debe abrirse al conjunto de la ciudadanía y ser un espacio de memoria para que olvidemos lo que pasó en este país", ha sostenido.

Ha recordado que esta es "la primera batalla de este calibre que se le gana a la familia Franco en todo el Estado" y, por ello, está "orgullosa" al haber sido desde Galicia.

"No me parece bien que haya que indemnizarlos, evidentemente, y son cosas de la justicia que no entendemos ni compartimos", ha concluido.