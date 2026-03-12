Satisfacción en el Concello de Sada: "El pazo de Meirás es del pueblo"
El alcalde insta a proceder al cambio registral del inmueble y a ejecutar las actuaciones necesarias para su plena reapertura al público
Urge la activación del protocolo entre administraciones para convertir As Torres en un "verdadero espacio de memoria democrática" y un lugar de reivindicación del legado de Pardo Bazán
Lamenta que el Estado ignorase sus reiteradas advertencias sobre la importancia de defender en la demanda la mala fe de los Franco
El Concello de Sada ha emitido un comunicado en el que celebra la sentencia del Tribunal Supremo que pone fin al litigio por la propiedad del pazo de Meirás y confirma definitivamente su titularidad pública. Sobre la declaración de los Franco como poseedores de buena fe, el Concello de Sada recuerda que ya habia advertido en su momento, mediante un voto particular al dictamen de la comisión de expertos del Parlamento de 2018, de la necesidad de fundamentar también la demanda do Estado en la posesión de mala fe.
"Este voto particular fue anterior a la presentación de la demanda de la Abogacía del Estado, que finalmente no incorporó esta argumentación; de tenerse formulada, la liquidación posesoria final podría haber sido distinta", lamenta el Ayuntamiento sadense. "En todo caso, el Concello de Sada, cuando corresponda determinar el quantum de la liquidación posesoria, seguirá defendiendo que esta sea la más favorable posible para el interés público. Con independencia de lo anterior, lo esencial queda definitivamente confirmado: o pazo de Meirás es del pueblo", concluye.
Futuro inmediato
El Concello de Sada recuerda que, vez declarada firme la sentencia, debe procederse al cambio de titularidad registral "para que el Estado pueda ejecutar las actuaciones necesarias que permitan a apertura completa del inmueble y su plena puesta al servicio de la cidadanía".
Su alcalde, Benito Portela, insta reclama además la "activación efectiva" del protocolo interadministrativo entre Estado, Xunta y Concello para convertir el pazo de Meiras "en un verdadero espacio de memoria democrática, compatibilizado con el reconocimiento a la figura de Emilia Pardo Bazán y a su legado cultural".
Una "victoria de la democracia"
El Concello de Sada, que jugó un papel relevante en la estrategia jurídica para recuperar As Torres de Meirás, defiende que la sentencia "no es solo una victoria jurídica". "Es una victoria moral y democrática de toda la cidadanía. Y es también el resultado de un enorme esfuerzo de investigación, en el que resultaron fundamentales las aportaciones de los historiadores sadenses Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, y de un intenso trabajo jurídico, con un reconocimiento especial al letrado del Concello Miguel Torres Jack, así como del activismo constante del movimiento memorialista gallego".
"El Concello de Sada seguirá vigilando para que lo que hoy se confirmó en los tribunales se traduzca en un uso plenamente público, abierto y digno del lugar y de su historia. Un espacio, que sea una referencia mundial de la dignidad democrática”, defiende el alcalde, Benito Portela.
