Un carril de la autovía A-6, cortado en Cambre al chocar un camión contra la mediana

El conductor de un camión se ha visto implicado en un accidente este viernes en la Autovía del Norotes (A-6), a la altura del municipio coruñés de Cambre tras chocar con su vehículo contra la mediana.

Desde el Centro de Control de Tráfico del Noroeste han explicado a Europa Press que fue pasadas las siete de la mañana cuando se produjo el siniestro cuando el camión circulaba en dirección creciente, en sentido Arteixo. Esto ha motivado el corte del carril izquierdo.

A su vez, desde el 112 han precisado que fueron varios particulares y el propio conductor los que informaron que el camión se había ido contra la mediana. El vehículo, que transportaba pollos muertos, quedó cruzado en la calzada ocupando el carril más cercano a la mediana.

Al lugar se trasladaron miembros del servicio de Urxencias Sanitarias 061 para atender al conductor, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos del servicio de mantenimiento de carreteras.