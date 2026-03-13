Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoAlternativas durante el corte de tráfico en A PasaxeAuge de las lavanderías en A CoruñaResonac resucita la parcela de la antigua Alu Ibérica
instagramlinkedin

Un carril de la autovía A-6, cortado en Cambre al chocar un camión contra la mediana

Vehículo de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente.

Vehículo de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente. / LOC

Europa Press

El conductor de un camión se ha visto implicado en un accidente este viernes en la Autovía del Norotes (A-6), a la altura del municipio coruñés de Cambre tras chocar con su vehículo contra la mediana.

Desde el Centro de Control de Tráfico del Noroeste han explicado a Europa Press que fue pasadas las siete de la mañana cuando se produjo el siniestro cuando el camión circulaba en dirección creciente, en sentido Arteixo. Esto ha motivado el corte del carril izquierdo.

A su vez, desde el 112 han precisado que fueron varios particulares y el propio conductor los que informaron que el camión se había ido contra la mediana. El vehículo, que transportaba pollos muertos, quedó cruzado en la calzada ocupando el carril más cercano a la mediana.

Noticias relacionadas

Al lugar se trasladaron miembros del servicio de Urxencias Sanitarias 061 para atender al conductor, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos del servicio de mantenimiento de carreteras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El grupo de restauración La Penela, nuevo propietario de la antigua nave de Flex en Bergondo
  2. De O Burgo al mundo: así es Jagger, el impresionante gran danés de 85 kilos que ha fichado Zara
  3. Nathalie Delgado, vecina de Oleiros: 'Mi perro me desfiguró la nariz y ahora tengo que vivir con él
  4. El juzgado cita a declarar a Benito Portela tras ser denunciado de nuevo por desoír la orden de derribo de dos edificios de Sada
  5. Comida casera sin límites: el buffet de 14 euros en A Coruña que revoluciona el menú del día
  6. Morás no frena: Arteixo autoriza la conexión para una nueva industria cárnica
  7. Arteixo arranca su Feria de Oportunidades: 'Tenemos una comerciante que lleva 23 años seguidos participando
  8. La Plaza de la Constitución de Betanzos gana un 'Histórico' restaurante: «Volveremos con mejores vistas»

Culleredo exige una reunión "urgente" del área metropolitana de A Coruña para coordinarse con el corte de A Pasaxe

Un carril de la autovía A-6, cortado en Cambre al chocar un camión contra la mediana

Un carril de la autovía A-6, cortado en Cambre al chocar un camión contra la mediana

El BNG de Cambre agita el fantasma de la moción de censura

Una hostelera de Oleiros sufre un desmayo en su local y se queda sin baja laboral por ser autónoma

Una hostelera de Oleiros sufre un desmayo en su local y se queda sin baja laboral por ser autónoma

Feliz consenso entre instituciones, partidos y memorialistas: "El pazo es nuestro"

Feliz consenso entre instituciones, partidos y memorialistas: "El pazo es nuestro"

El Tribunal Supremo confirma que el pazo de Meirás es patrimonio público pero ordena indemnizar a los Franco

El Tribunal Supremo confirma que el pazo de Meirás es patrimonio público pero ordena indemnizar a los Franco

Arteixo rescatará el aparcamiento de la playa Repibelo después de 20 años

Arteixo rescatará el aparcamiento de la playa Repibelo después de 20 años

El difícil presente del bar de la Casa do Pobo de Montrove: «No encontramos a nadie que quiera vivir de este negocio"

Tracking Pixel Contents