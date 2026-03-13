Cerrado un tramo del sendero Costa Doce, en Sada, tras un desprendimiento

El Concello de Sada ha cerrado un tramo del sendero Costa Doce tras un importante desprendimiento del acantilado "que hace inviable el paso con garantías de seguridad".

Técnicos de la Demarcación de Costas examinaron la zona tras el derrumbe y constataron que existe un riesgo de nuevos derrumbes que hacía preciso precintar un tramo por seguridad.

Los técnicos atribuyen lo sucedido a las intensas lluvias registradas en los últimos meses, que provocaron "una progresiva inestabilidad del terreno al facilitar la infiltración de agua en el acantilado y reducir la cohesión de materiales", explica el Concello. "A esto se suma la acción continuada del mar en la base de la costa, que va erosionando el talud; la combinación de estos factores puede provocar desprendimientos como el registrado en estos días, procesos naturales que con el paso del tiempo provocan el retroceso de la línea de costa", apunta en un comunicado.

El Ayuntamiento sadense reclamará a la Demarcación de Costas la adopción de las medidas necesarias para estabilizar el terreno. Mientras no se realicen las oportunas actuaciones de estabilización, el Concello pide la "máxima prudencia" a la ciudadanía y advierte de la importancia de respetar la señalización instalada.