Comienzan las obras de 94 pisos protegidos en Xaz, con precios desde 199.000 euros: "Es un ejemplo que ojalá se copie en otros sitios"

Las grúas comienzan a remover el suelo del ámbito de Xaz en el que se levantará una urbanización de 94 viviendas de protección autonómica en régimen de cooperativa. Con motivo del arranque de los trabajos de Bosques de Xaz, el Concello de Oleiros y la empresa Gestogar comparecieron bajo carpa para desvelar los detalles de una promoción con unos precios mucho más accesibles que los de las urbanizaciones que rodean este ámbito, que se venden en el mercado libre por hasta 400.000 euros: "Casas de tres dormitorios, dos plazas de garaje, un trastero, certificación energética A, la más alta, calefacción por suelo radiante y aerotermia, piscina y jardines comunitarios por 199.400 euros más IVA del 10%", resumió Javier Castro, responsable de la empresa Gestogar. El promedio de estas viviendas, añadió, es de 226.000 euros más IVA. Los trabajos tienen un plazo de 26 meses.

Conseguir estos precios en un enclave como Oleiros en un momento de desenfreno inmobiliario es el resultado, según defendieron desde la cooperativa y el Concello, de una "política urbanística acertada". "Esto lo podemos comparar con las de otras administraciones que reparten subvenciones a diestro y siniestro con peores resultados, como los 10,7 millones destinados a una cooperativa fallida de A Coruña para hacer 146 viviendas protegidas", comparó Castro, que agradeció el "empuje" del Concello en nombre de los 94 socios de esta cooperativa: "Este suelo no le ha costado ni un euro a los oleirenses. Es un ejemplo que ojalá se copie en otros sitios", incidió el responsable de la sociedad Gestogar.

El alcalde, Ángel García Seoane, se congratuló del inicio de las obras de construcción de esta nueva promoción, a las que se sumarán en breve las de A Canteira de Perillo, de 21 pisos, y Luces de Mera (de 28 viviendas). El regidor recordó que están además actualmente en subasta tres ámbitos para 34 viviendas más: "Aquí somos distintos, singulares. Esto es el resultado de una política seria porque si no tuviésemos un plan general aprobado sería imposible", incidió el mandatario, que recordó que el suelo sobre el que se erigirá el complejo Bosques de Xaz es el resultado de la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico de otras promociones, que el Concello sacó después a subasta a un precio inferior al de mercado: "Estas viviendas no van a envidiar nada a las de enfrente", recalcó Seoane, que afirmó que desde que gobierna Alternativa, el Concello ha promovido 1.171 viviendas de precio público.

Al término de la rueda, una vecina de Xaz pidió la palabra para preguntar a Seoane qué medidas prevé adoptar para que la constructora actúe "conforme a lo planteado".

-"Lo pregunto porque tiene reclamaciones de las dos últimas promociones que acaba de entregar en la zona por desperfectos" explicó, esta propietaria, que desveló que los titulares de numerosas casas preparan una demanda en los juzgados.

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-"El Concello va a estar vigilante. Si no lo hacen, habría que tomar medidas contra ellos", replicó el regidor, que añadió con cierta socarronería: "O conoces poco Oleiros o no me conoces, ahí vamos a estar".