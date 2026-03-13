Condenada una mujer en A Laracha por agredir a la Guardia Civil tras una disputa vecinal

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado íntegramente la sentencia que condena a una mujer por un delito de resistencia tras enfrentarse de forma violenta a varios agentes de la Guardia Civil de A Laracha. El fallo desestima el recurso de la defensa, que pretendía eludir la responsabilidad penal alegando una intoxicación por estupefacientes.

Los hechos se remontan a la tarde del 25 de mayo de 2024, cuando una patrulla de la Guardia Civil fue requerida en un inmueble del municipio debido a una fuerte discusión entre dos mujeres. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con la ahora condenada en el descansillo de las escaleras.

La mujer manifestaba en ese momento su intención de entrar en una de las viviendas del edificio para intentar recuperar diversos objetos, asegurando que no le abrían la puerta. Sin embargo, tras entrevistarse con la inquilina del piso, los agentes comprobaron que no existían tales pertenencias y que no había motivo legal para permitir su entrada.

La acusada reaccionó con patadas y golpes

Al invitarla a abandonar el edificio, la acusada hizo caso omiso e intentó irrumpir por la fuerza en el domicilio. En ese momento, según recoge el relato de hechos probados, reaccionó contra los guardias con "patadas y golpes", lo que obligó a los agentes a reducirla y proceder a su detención.

La defensa solicitó la aplicación de una eximente completa por trastorno mental transitorio e intoxicación plena. Argumentó que la acusada presentaba un trastorno por abuso de cocaína y ansiedad, lo que, a su juicio, anulaba su capacidad de "comprender la ilicitud de sus actos".

El tribunal reconoció la existencia de una atenuante de intoxicación, dado que la mujer está en seguimiento por la Unidad Asistencial de Drogodependencias y los agentes percibieron síntomas de consumo, pero matiza que sus facultades estaban solo "ligeramente disminuidas".

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La acusada ya contaba con una condena firme por un delito idéntico de resistencia dictada en marzo de 2023. Es por eso que la pena final se mantiene en ocho meses de multa con una cuota diaria de seis euros, que asciende a un total de 1.440 euros en total.