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El PSOE de Arteixo cuestiona la construcción de una nueva gasolinera junto al embalse de O Rosadoiro, en Sabón

La distancia entre la acera de la avenida y la orilla, según señala, podría ser inferior a los 50 metros

Obras en la nueva gasolinera de Sabón.

Obras en la nueva gasolinera de Sabón. / LOC

RAC

Arteixo

El PSOE de Arteixo llevó al último pleno municipal una serie de preguntas sobre la construcción de una nueva gasolinera en el polígono de Sabón, situada a pocos metros del embalse de O Rosadoiro, una infraestructura de la que el propio Concello capta agua para su tratamiento y posterior suministro a las empresas del polígono industrial.

La distancia entre la acera de la avenida y la orilla del embalse, según señalan, podría ser inferior a los 50 metros. Por este motivo, los socialistas consideran necesario aclarar si la ubicación de la gasolinera es el lugar adecuado para contar con las garantías ambientales y de seguridad necesarias, teniendo en cuenta la proximidad de una instalación destinada al almacenamiento y distribución de combustibles con una fuente de captación de agua.

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Su portavoz, Martín Seco, agrega que el grupo presentará en el próximo pleno una moción en defensa de la paz y del derecho internacional ante la escalada militar que se está produciendo en Oriente Medio. La iniciativa busca reafirmar el compromiso institucional con la resolución pacífica de los conflictos.

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