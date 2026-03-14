Culleredo cederá una parcela municipal a Aspanaes para un nuevo centro de apoyo a personas con autismo

La atención a las personas con autismo dará un salto de calidad en Culleredo. El Concello concreta con la Asociación de Padres y Madres de Personas con Autismo de Galicia (Aspanaes) la cesión de una parcela de titularidad municipal para construir un centro integral de apoyos especializados.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, mantuvo una reunión con representantes de Aspanaes para concretar los detalles de la operación. En el encuentro también participaron la concelleira de Cohesión Social, Marta Figueroa, y la concelleira de Urbanismo, Marta Iglesias.

El terreno está localizado en la calle Irmáns Suárez Ferrín, en A Corveira, y cuenta con una superficie de 10.007 metros cuadrados. La asociación proyecta levantar tres edificios destinados a ofrecer atención personalizada a las personas con autismo en función de su nivel de dependencia.

Una parcela gratuita con 4 servicios complementarios

La intención del gobierno municipal es ceder gratuitamente la parcela para impulsar esta iniciativa de carácter social. El Concello y la entidad trabajan en conjunto en el trámite, que tendrá que ser validado por el pleno.

El equipamiento ofrecerá cuatro servicios complementarios y permitirá atender hasta a 124 usuarios. Contará con atención residencial y terapéutica en varias unidades de convivencia, así como atención diurna, un servicio de ocio y tiempo libre y un programa de vida independiente. Estos recursos favorecerán el desarrollo de la autonomía de las personas con autismo, sus habilidades sociales y su bienestar.

Para ello, el proyecto incluye la construcción de tres edificios diferenciados. Uno se destinará a seis unidades residenciales, otro albergará el centro de atención diurna y el tercero acogerá un apartamento para el programa de vida independiente.

El regidor subrayó la “total disposición” del Concello para colaborar en la puesta en marcha de iniciativas como esta. “O centro aportará un significativo beneficio social tanto para Culleredo como para o conxunto da área metropolitana”, señaló Rioboo, que destacó la relevancia de “dotar deste tipo de recursos especializados ás familias”.

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Asimismo, agradeció “o labor esencial de Aspanaes, que xa conta cun centro no noso municipio e que volve apostar por Culleredo para mellorar as prestacións ás persoas con autismo e as súas familias”.