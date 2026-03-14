La escuela de Arteixo que transforma el ritmo en solidaridad: "Volvemos con todo"

El Auditorio Manuel Murguía de Arteixo no dejó de bailar en toda la tarde. La música marcó el paso de decenas de alumnos que, tras meses de ensayos a puerta cerrada, se enfrentaron a su reto más importante: convertir su pasión en ayuda directa. Y es que la escuela de baile Tropicalia de Arteixo logró transformar una exhibición en una cita ineludible en el calendario benéfico de la localidad.

Cada pirueta y cada acorde formaron parte de un engranaje solidario destinado a apoyar a Cáritas, demostrando que, en Arteixo, el talento no solo se demuestra sobre las tablas, sino también en el compromiso con los demás.

Los voluntarios de Cáritas durante la recogida de alimentos en el auditorio. / Casteleiro

"Es nuestro quinto año, y cada vez recibimos una acogida mejor del público. Ahora volvemos con todo", asegura la directora de la escuela Tropicalia, Cecilia García, que confirma que este año lograron llenar todo el auditorio, que cuenta con un aforo de 300 personas.

Más de 140 bailarines de la escuela arteixana, además de algunos participantes de Salsa Nova de Betanzos y CrossBody de Culleredo, se comprometieron por una buena causa: recolectar alimentos no perecederos y productos de higiene básica para las personas más necesitadas de la localidad, en colaboración con el Concello de Arteixo.

500 productos de higiene y más de 200 alimentos

Y, aunque todavía no han contabilizado las existencias, la directora cree que no se han quedado atrás con respecto a la edición anterior, en la que lograron recaudar un total de 208 alimentos no perecederos y más de 500 productos de higiene.

Decenas de niños y adultos se han volcado por la causa, y muchos de ellos repiten. "A los pequeños les encanta poder bailar en Arteixo y mostrar todo lo aprendido", sostiene Cecilia García, que además de directora es la secretaria de la asociación de baile Tropicalia, fundada hace 12 años con el fin de "dar impulso" al baile en el municipio.

Lo que empezó como una pequeña agrupación interesada la danza se convirtió cuatro años más tarde, en 2018, en una escuela que a día de hoy cuenta con cientos de alumnos de toda la comarca. "Tenemos clases de moderno y urbano, ritmos latinos y baile en línea", explica la profesora, que se siente muy orgullosa del esfuerzo de todos sus alumnos.

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Un orgullo que se tradujo en una gran ovación que puso el punto final a una tarde donde los nervios de los primerizos y la soltura de los más veteranos se fundieron en un mismo propósito. Con la vista ya puesta en la próxima edición, la escuela Tropicalia espera poder seguir utilizando el baile como lenguaje de solidaridad.