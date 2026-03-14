Oleiros celebra 75 años de la llegada del teléfono al municipio

En una época en la que los móviles son una extensión más de nuestro cuerpo y en la que las cabinas telefónicas han ido desapareciendo de nuestras calles, hablar del teléfono fijo parece retrotraerse a varios siglos atrás. Pero en el caso de Oleiros, la llegada de la línea telefónica es más reciente de lo que muchas personas puedan pensar. Justo ahora, que se celebra el 125 aniversario desde que Alexander Graham Bell hiciese la primera llamada, se cumplen 75 años desde que arrancaron las obras para llevar el cable de cobre al municipio.

Era la primavera de 1951. En aquel entonces, Oleiros, un municipio que hoy apunta a los 40.000 vecinos, tenía poco más de 10.500 habitantes. Por lo que cuentan las crónicas, no fue una tarea sencilla conseguirlo. En febrero de ese mismo año, el alcalde oleirense XXX, se puso en contacto con el delegado de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) para recordarle que desde el Concello llevaban ya 13 años demandando el servicio.

En su escrito, el regidor ponía énfasis en los contratiempos que generaba al pueblo carecer de línea telefónica. Las reclamaciones tuvieron éxito y dos meses más tarde arrancaban los trabajos para instalar la línea telefónica en la localidad.

El despliegue del servicio tampoco fue todo lo rápido que cabría imaginar. En el año 1954 solo había dos líneas de teléfono en el municipio, 6 el año siguiente y en 1956 la cifra ya se elevaba a 14 líneas de teléfono. Dos años después, en 1958, la cifra se duplicaría, alcanzando los 31 números registrados. Con todo, en aquella época los teléfonos en el municipio eran menos frecuentes que las fuentes públicas, que, con 60 unidades repartidas por el concello, los duplicaban en número.

El desembarco de la tecnología móvil en el municipio tampoco fue tarea sencilla por las reticencias del actual alcalde, Ángel García Seoane, y de su antecesora, Esther Pita, a la instalación de antenas por criterios ambientales y estéticos. De hecho, el alcalde de Oleiros es en la actualidad un caso único, pues sigue sin caer en las redes de la telefonía móvil.

Por contra, hoy en Oleiros no hay parroquia del municipio que no cuente con cobertura, tanto de móvil como de fijo. El cable de cobre ha dejado paso a la fibra, pero todavía son muchas las personas que conservan su línea fija, incluso quienes atesoran los antiguos teléfonos de baquelita de la CTNE con los seis dígitos del número impreso (sin el prefijo 981, que se incorporó a la numeración en 1998) casi más como un objeto decorativo que como un elemento funcional.