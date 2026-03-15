Sabores venezolanos con vistas a la ría de O Burgo: "La comida es mi lenguaje del amor"

Katy Couceiro siempre soñó con tener una cafetería en la que hacer que la gente se sintiera como en casa. Con Boa Vista lo ha conseguido. Y es que este local con vistas a la ría de O Burgo se ha convertido en una referencia o solo entre los vecinos de la zona de Corveira, sino también en aquellos que quieren probar los sabores auténticos de Venezuela.

Couceiro ya tenía experiencia en hostelería pero no fue hasta hace dos años que empezó con el local. «Nuestro plan realmente era tener una cafetería y ya, pero la vida, los amigos y las empanadas nos han hecho como un terremoto para sacudirnos y dejarnos donde estamos», señala la hostelera.

Si hay algo que define el Boa Vista es la palabra «familiar». Katy y su marido, Luis Acosta trabajan por lograr que todo, desde el menú a la atmósfera, haga que el que entre por la puerta se sienta en casa. «La comida es mi lenguaje del amor», confiesa Couceiro, que considera esencial mantener el estilo «artesanal» para poder conservar la esencia. «Aquí lo intentamos mantener, cocinar de corazón y mantener el sitio con un ambiente agradable», dice.

La oferta de la comida venezolana empezó con las empanadas para sus amigos que se pasaban por el local los fines de semana. «Las empanadas realmente las hace mi esposo, yo hago el guiso, él tiene un don que le salen increíbles. Mucha gente empezó a verlas, a pedírnoslas y nos atrevimos a meterlas en carta y ha sido maravillosa la acogida», asegura.

Poco a poco su plan es añadir otros platos a la carta, como pueden ser tartas o repostería variada para vender con el resto de los desayunos que ofrecen. «Tenemos un trato muy de tú a tú con los clientes, entonces los que nos conocen y saben, me llaman y me preguntan para que les guarde algo para el día siguiente», señala la propietaria.

El local es, para los venezolanos de la zona, un punto de encuentro cuando echan de menos su país. «Nos dicen que se sienten en casa, que tenemos ese sazón que es de allá», explica Couceiro. Ella misma y su marido emigraron a Galicia hace años y la han convertido en su hogar. «Mis padres y mis abuelos son de Sada, pero fueron allá hace años. Cuando mi hermano emigró de vuelta, yo le seguí», recuerda la hostelera.

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El Boa Vista se ha convertido en un lugar de reunión, no solo de los habituales de la zona o de los padres que dejan a los niños en la escuela infantil cercana, sino de personas que se acercan por las vistas a la ría. «Los nuevos que vienen se maravillan», afirma Couceiro, que añade que su pequeño mirador mantiene el encanto incluso en días lluviosos. «Encendemos la chimenea y queda un ambiente muy acogedor. Los clientes se resguardan aquí y pueden estar toda la mañana con la novela, como si fuera su segunda casa», dice.