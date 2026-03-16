La memoria de los 18 represaliados de Beira, en Carral, vuelve al foco: Diputación y USC reabrirán la fosa para cerrar la herida de las Catalinas

Entre agosto y noviembre de 1936, un total de 18 personas fueron detenidas, paseadas y asesinadas por los golpistas en el municipio de Carral. Por lo que se sabe hasta el momento, sus cuerpos sin vida fueron abandonados en las inmediaciones de la antigua cantera de As Catalinas. De acuerdo con el proyecto Nomes e Voces, las víctimas procedían en su mayoría de A Coruña, Cambre y Culleredo, aunque cinco de ellas siguen sin identificar y su procedencia es desconocida.

Noventa años después de ese trágico episodio, el grupo de investigación Historia Agraria y Política del Mundo Rural (Histagra) de la Universidade de Santiago (USC) volverá a poner el foco en la memoria democrática local a través de un convenio con la Diputación —que asciende a 150.000 euros— para exhumar las fosas del cementerio de Beira, en Carral, en el que fueron enterradas estas 18 personas; el de Boisaca, en Santiago, donde se estima que fueron inhumados unos 97 cuerpos, y el de Serantes, en Ferrol, donde se cree que se acumularon 190 cadáveres.

Un documental con los trabajos y los testimonios de las familias

El acuerdo fue formalizado este lunes por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el rector en funciones de la USC, Antonio López, que explicaron que el proyecto incluirá labores de investigación, exhumación e identificación de víctimas, además de un "profundo trabajo" de divulgación que se materializará en forma de documental.

"Coñecer o aspecto emocional das familias dos exhumados é fundamental; o que queremos é chegar ao corazón das xeracións futuras", afirmó el presidente provincial, que aprovechó su intervención para despedirse y agradecer la labor del hasta ahora rector de la USC, Antonio López, quien añadió que el convenio servirá para hacer justicia a las familias. "Non debemos dar as batallas por gañadas nunca; debemos seguir loitando pola democracia", sentenció López.

En el caso de Carral, la Asociación Cultura Aberta de Carral ha llevado a cabo durante los últimos años diversos actos conmemorativos y jornadas de divulgación histórica, una de ellas centrada en Os mártires de Carral no ano 1936, vítimas das Catalinas. Durante este evento, celebrado en 2023, se inauguró un monumento en memoria de las víctimas en el lugar de los hechos, como homenaje y acto de dignificación de aquellas personas represaliadas por la dictadura, que ahora volverán a ser objeto de estudio.

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El programa incluirá también la elaboración de publicaciones académicas y la catalogación de bibliografía especializada sobre memoria democrática, que quedará custodiada en la biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la USC para su acceso público.