O BNG da Laracha instala un punto de recollida de sinaturas para pedir turno de tarde no centro de saúde

A portavoz, Carolina Castiñeiras, di que o grupo está «sorprendido» pola cantidade de veciños que manteñen o médico noutra localidade

Punto de recollida de sinaturas do BNG na Feira de Paiosaco. / LOC

O BNG da Laracha, acompañado polo deputado Óscar Ínsua, e tamén arropupados por tres concelleiros do Goberno de Carballo, volveu saír á rúa para dar a coñecer a súas reivindicacións na mellora de servizos no centro de saúde da Laracha, instalando un punto de recollida de sinaturas na feira de Paiosaco para demandar turnos de tarde no ambulatorio. Durante a xornada repartiron folletos informativos, recolleron sinaturas e coñeceron de primeira man as inquedanzas da veciñanza.

«O que máis nos está a sorprender é a cantidade de xente que vive na Laracha e manten o médico noutra localidade, precisamente pola falta de servizo en horario vespertino, algo que lles resulta imprescindible para poder conciliar a vida persoal coa laboral», aseguran os promotores da iniciativa, que resaltan que en escasas tres horas conseguiron varios centos de sinaturas, logrando más de 500.

A portavoz do BNG larachés, Carolina Castiñeiras, declarou tamén que grazas á presión que está facendo a súa formación, están obrigando ao PP a «moverse». «Soubemos que en breve se vai implementar un servizo de psicoloxía no centro de saúde na Laracha, algo que consideramos esesncial e que xa debería de levar tempo funcionando. Lembremos que dende que se inagurou o PAC, o PP falou de incrementar servizos polos que a Laracha leva agardando dende antes da Pandemia», di Castiñeiras.

O Sergas pola súa parte indicou a este medio que non existen necesidades asistenciais sen cubrir no ambulatorio, que conta con 27 profesionais sanitarios, dos cales 12 son facultativos.

Oleiros aprovecha el fin del proceso judicial para recuperar el cartel que compara a Netanyahu con Hitler

Un fallo burocrático deja absuelto a un vecino de A Laracha reincidente por violencia de género

La Xunta seguirá «de la mano» del Gobierno contra la indemnización a los Franco por Meirás

O BNG da Laracha instala un punto de recollida de sinaturas para pedir turno de tarde no centro de saúde

La memoria de los 18 represaliados de Beira, en Carral, vuelve al foco: Diputación y USC reabrirán la fosa para cerrar la herida de las Catalinas

El Gobierno de España "dará la batalla" a la familia Franco por la indemnización del Pazo de Meirás

La confitería de Betanzos que mantiene sus recetas desde hace 100 años: "Dicen que hacemos las mejores milhojas del mundo y es verdad"

