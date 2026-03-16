Oleiros aprovecha el fin del proceso judicial para recuperar el cartel que compara a Netanyahu con Hitler
El Concello de Oleiros retoma el polémico cartel que compara a Netanyahu con Hitler tras ganar un juicio por libertad de expresión y en un contexto de tensión internacional por los ataques de Israel a Líbano e Irán
Oleiros ha aprovechado el fin de procedimiento judicial iniciado tras la denuncia de un lobby israelí contra el Concello por el cartel publicado en las pantallas municipales, en el que comparaba al líder nazi Adolf Hitler con el presidente Israelí, Benjamin Netanyahu, bajo el lema As mismas bestas, para retomar el mensaje de la polémica.
Lo hace además en un contexto marcado por los ataques de Israel a Irán y Líbano y después de que redes sociales como Facebook o Instagram hayan vetado la publicación del cartel en las redes sociales del Concello, que acompañaba a una noticia que se hacía eco, precisamente, de la victoria judicial. La publicación, según apuntaba entonces el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, acumulaba hasta la fecha más de 750.000 visitas en ambas plataformas.
El cartel de Netanyahu y Hitler que ahora retoma el Concello se suma al que dibuja a Trump como un jabalí y el mensaje Ábrese a veda. Ambos se alternan con otros de contenido puramente informativo, como los bailes de mayores, las jornadas de puertas abiertas del Club de Fútbol Marino de Mera o las fechas para al renovación del DNI en Santa Cruz, entre otros.
La Justicia había dado la razón al Concello a finales del pasado año en el contencioso con la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, que exigía la retirada del mismo. El tribunal admitió los argumentos esgrimidos por el Gobierno municipal, que esgrimía que con el mensaje pretendía denunciar el genocidio cometido por el Gobierno de Israel contra el pueblo palestino.
El Juzgado Contencioso-administrativo de A Coruña amparaba así el derecho a la libertad de expresión y a la crítica política del Concello, al tiempo que rechazaba el recurso presentado por la asociación y le obligaba a pagar las costas judiciales.
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