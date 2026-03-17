Buscan a un hombre desaparecido desde la pasada semana en Culleredo
Fue visto por última vez el día 9 en Celas
Los servicios de emergencias buscan a Felipe Fernández, vecino de la parroquia de Tarrío en Culleredo, que lleva desaparecido desde la semana pasada. Según explica el Concello en una publicación en sus redes sociales, fue visto por última vez el pasado lunes 9 de marzo en Celas.
Tal y como detallan, según describe un familiar, tiene ojos marrones, alopecia aunque acostumbra llevar gorra, mide aproximadamente 1,68 metros y padece una leve cojera.
Desde el Concello piden que en caso de conocer algún indicio sobre el paradero de Felipe Fernández, se ruega que se ponga en contacto con la Policía Local de Culleredo o la Guardia Civil.
"Agradecemos la colaboración y enviamos un abrazo a la familia", resaltan desde el municipio.
- Una hostelera de Oleiros sufre un desmayo en su local y se queda sin baja laboral por ser autónoma
- De O Burgo al mundo: así es Jagger, el impresionante gran danés de 85 kilos que ha fichado Zara
- La confitería de Betanzos que mantiene sus recetas desde hace 100 años: 'Dicen que hacemos las mejores milhojas del mundo y es verdad
- Sabores venezolanos con vistas a la ría de O Burgo: 'La comida es mi lenguaje del amor
- El juzgado cita a declarar a Benito Portela tras ser denunciado de nuevo por desoír la orden de derribo de dos edificios de Sada
- Comida casera sin límites: el buffet de 14 euros en A Coruña que revoluciona el menú del día
- Comienzan las obras de 94 pisos protegidos en Xaz, con precios desde 199.000 euros: 'Es un ejemplo que ojalá se copie en otros sitios
- Arteixo rescatará el aparcamiento de la playa Repibelo después de 20 años