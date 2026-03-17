Buscan a un hombre desaparecido desde la pasada semana en Culleredo

Los servicios de emergencias buscan a Felipe Fernández, vecino de la parroquia de Tarrío en Culleredo, que lleva desaparecido desde la semana pasada. Según explica el Concello en una publicación en sus redes sociales, fue visto por última vez el pasado lunes 9 de marzo en Celas.

Tal y como detallan, según describe un familiar, tiene ojos marrones, alopecia aunque acostumbra llevar gorra, mide aproximadamente 1,68 metros y padece una leve cojera.

Desde el Concello piden que en caso de conocer algún indicio sobre el paradero de Felipe Fernández, se ruega que se ponga en contacto con la Policía Local de Culleredo o la Guardia Civil.

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"Agradecemos la colaboración y enviamos un abrazo a la familia", resaltan desde el municipio.