Cerceda blinda la gestión de la escuela infantil Os Pillabáns con una inversión de 800.000 euros

El Concello de Cerceda ha formalizado la adjudicación de la gestión integral de la escuela infantil municipal Os Pillabáns por un importe de 804.900 euros para los próximos dos años.

Esta resolución garantiza la continuidad de un servicio estratégico para la conciliación familiar y la atención a la primera infancia en el municipio, consolidando un recurso que actualmente se encuentra en pleno proceso de transformación.

El nuevo contrato asegura la prestación educativa y asistencial en las instalaciones de la calle Rosalía de Castro, donde se atiende a menores de hasta tres años bajo la supervisión directa del Ayuntamiento.

La adjudicación se produce de forma paralela al avance de las obras de ampliación del centro, que se iniciaron el pasado mes de junio con un presupuesto de 183.000 euros.

El proyecto arquitectónico busca ganar espacio mediante la construcción de una nueva aula conectada al edificio principal a través del comedor, además de acometer mejoras críticas en el aislamiento térmico y en la red de pluviales de la escuela.

Con estas actuaciones, el Gobierno local pretende reforzar la capacidad de una infraestructura que actualmente cuenta con 61 plazas distribuidas por grupos de edad, pero que ya contempla la acreditación de una nueva unidad para niños de 2 a 3 años.

El pliego de condiciones de la nueva gestión incorpora además diversas mejoras que no supondrán costes añadidos para las arcas municipales ni para las familias usuarias.

Entre ellas destaca la puesta en marcha de un proyecto de iniciación al inglés con un coste estimado de 3.100 euros anuales, así como la renovación del material inventariable del centro por valor de 2.100 euros, incluyendo módulos de psicomotricidad, triciclos y equipamiento de juegos exterior.

Estas mejoras técnicas complementan un servicio que mantiene un horario extensivo de 7.30 a 20.00 horas y que incluye la prestación del comedor escolar.

A pesar de que la gestión operativa recae en la empresa adjudicataria, el Concello de Cerceda ha subrayado que mantiene la titularidad pública de la escuela y todas las funciones de control, inspección y supervisión sobre su funcionamiento diario.

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De este modo, la nueva etapa de Os Pillabáns combina la inversión en infraestructuras con una gestión profesionalizada que busca dar respuesta a una de las demandas sociales con mayor impacto en la comunidad local.