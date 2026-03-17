Culleredo retira cuatro vertederos ilegales
Los últimos puntos de contaminación se detectaron en la zona de Ledoño, próximas al punto limpio y en el entorno de Augas Mansas, en A Zapateira
El incivismo vuelve a ensuciar el rural de Culleredo. Así lo asegura el Concello, que explica que los operarios municipales detectaron y retiraron varios puntos de vertido ilegal de residuos en el entorno rural, tras varios avisos transmitidos por vecinos del municipio. En esta ocasión, los ataques contra el medio ambiente no se limitaron a la naturaleza, sino que también alcanzaron espacios urbanos, según constató el personal del Concello.
Los últimos puntos de contaminación se detectaron en la zona de Ledoño, próximas al punto limpio y en el entorno de Augas Mansas, en A Zapateira. Asimismo, se localizaron vertederos ilegales en el área urbana tanto en la avenida Miguel González Garcés, en O Portádego, como en la avenida Ribados, en O Burgo.
Se trata de cuatro nuevos episodios de una «lacra» que afecta a los municipios del área metropolitana. Sin ir más lejos, este lunes en Arteixo trascendió la presencia de una escombrera ilegal de grandes dimensiones junto al camposanto.
Al mismo tiempo, el Concello de Culleredo solicita colaboración ciudadana para localizar puntos conflictivos e identificar a los responsables. Asimismo, advierte de que estas conductas pueden ser sancionadas con multas de hasta 3.000 euros.
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