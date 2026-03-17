Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte en A Pasaxe: las alternativasSegunda licencia en el polígono de VismaVecinos del Monte Mero, ante la propuesta de la XuntaJohn Galliano ficha por ZaraLa Xunta impulsará un fondo para captar rutas en los aeropuertos gallegosReunión de los trabajadores del programa LecerHistoria del estadio de RiazorLa primera vez de Ignacio Rivera en un plató de televisiónEntrevista a Dava Torres, capitán del Liceo
instagramlinkedin

Culleredo retira cuatro vertederos ilegales

Los últimos puntos de contaminación se detectaron en la zona de Ledoño, próximas al punto limpio y en el entorno de Augas Mansas, en A Zapateira

Uno de los vertederos ilegales localizados en Culleredo.

Uno de los vertederos ilegales localizados en Culleredo. / LOC

RAC

Culleredo

El incivismo vuelve a ensuciar el rural de Culleredo. Así lo asegura el Concello, que explica que los operarios municipales detectaron y retiraron varios puntos de vertido ilegal de residuos en el entorno rural, tras varios avisos transmitidos por vecinos del municipio. En esta ocasión, los ataques contra el medio ambiente no se limitaron a la naturaleza, sino que también alcanzaron espacios urbanos, según constató el personal del Concello.

Los últimos puntos de contaminación se detectaron en la zona de Ledoño, próximas al punto limpio y en el entorno de Augas Mansas, en A Zapateira. Asimismo, se localizaron vertederos ilegales en el área urbana tanto en la avenida Miguel González Garcés, en O Portádego, como en la avenida Ribados, en O Burgo.

Se trata de cuatro nuevos episodios de una «lacra» que afecta a los municipios del área metropolitana. Sin ir más lejos, este lunes en Arteixo trascendió la presencia de una escombrera ilegal de grandes dimensiones junto al camposanto.

Noticias relacionadas

Al mismo tiempo, el Concello de Culleredo solicita colaboración ciudadana para localizar puntos conflictivos e identificar a los responsables. Asimismo, advierte de que estas conductas pueden ser sancionadas con multas de hasta 3.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una hostelera de Oleiros sufre un desmayo en su local y se queda sin baja laboral por ser autónoma
  2. De O Burgo al mundo: así es Jagger, el impresionante gran danés de 85 kilos que ha fichado Zara
  3. La confitería de Betanzos que mantiene sus recetas desde hace 100 años: 'Dicen que hacemos las mejores milhojas del mundo y es verdad
  4. Sabores venezolanos con vistas a la ría de O Burgo: 'La comida es mi lenguaje del amor
  5. El juzgado cita a declarar a Benito Portela tras ser denunciado de nuevo por desoír la orden de derribo de dos edificios de Sada
  6. Comida casera sin límites: el buffet de 14 euros en A Coruña que revoluciona el menú del día
  7. Comienzan las obras de 94 pisos protegidos en Xaz, con precios desde 199.000 euros: 'Es un ejemplo que ojalá se copie en otros sitios
  8. Arteixo rescatará el aparcamiento de la playa Repibelo después de 20 años

Los Franco prevén reclamar por el pazo de Meirás más que los 800.000 euros esgrimidos en el juicio: "No representa lo total de lo gastado"

Culleredo retira cuatro vertederos ilegales

El PSOE exige más el control de plagas por el incremento de los roedores en Oleiros

El PSOE exige más el control de plagas por el incremento de los roedores en Oleiros

Ángel García Seoane: "Cuando yo me muera, morirá Fidel conmigo"

Ángel García Seoane: "Cuando yo me muera, morirá Fidel conmigo"

Un libro que mezcla ficción y realidad para recordar a la veterana del deporte de Abegondo Mary Carmen Presas

El PSOE de Arteixo pide medidas urgentes tras el derrumbe de un muro en Oseiro

El PSOE de Arteixo pide medidas urgentes tras el derrumbe de un muro en Oseiro

Una mujer con discapacidad y su pareja acusados de agresión sexual a una compañera de ella alegan que no le tocaron

Una mujer con discapacidad y su pareja acusados de agresión sexual a una compañera de ella alegan que no le tocaron

Cerceda blinda la gestión de la escuela infantil Os Pillabáns con una inversión de 800.000 euros

Cerceda blinda la gestión de la escuela infantil Os Pillabáns con una inversión de 800.000 euros
Tracking Pixel Contents