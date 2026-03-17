Ángel García Seoane: "Cuando yo me muera, morirá Fidel conmigo"

La situación de Cuba está estos días de rabiosa actualidad, tanto por los apagones como por el creciente interés de Estados Unidos de intervenir en la isla. Coincidiendo con uno de los momentos de mayor tensión en los últimos años, el Concello de Oleiros acaba de colgar en sus redes sociales el vídeo de la entrevista, hasta ahora inédita, que realizaron al alcalde, Ángel García Seoane, en el Centro Fidel Castro Ruz de La Habana en noviembre de 2024. En ella, el regidor oleirense desgrana sus vínculos con el líder cubano y llega a afirmar que cuando él muera "morirá Fidel conmigo".

El alcalde, que en los últimos meses también pasó por las cámaras de medios de Uruguay y Bielorrusia, en este último también para hablar de su estrecha relación con Cuba, relata en la pieza, de cerca de una hora de duración, que Cuba es "un país hermano", con muchas personas valientes, "tan patriotas que los americanos nunca les podrán superar". Y lanza una advertencia al presidente estadounidense Donald Trump, diana de sus campañas: "con Cuba lo tienen muy difícil los que quieran sumar una estrella a la bandera de los Estados Unidos".

El Centro Fidel Castro Ruz, una institución pública destinada al estudio y difusión del pensamiento, la obra, la vida del líder cubano, incluye al regidor oleirense en su lista de personalidades que tuvieron relación directa con el mandatario revolucionario. "Tuve el privilegio de comer con él 13 veces", indica García Seoane, que recuerda que visitó la isla en 55 ocasiones, "siempre para cooperar".

Su primer contacto, explica, fue a raíz de la designación, en 1984, de Fidel Castro como concejal honorífico de Oleiros. Una delegación del Concello viajó a Cuba para hacerle llegar el título que le acreditaba como tal, pero su sorpresa fue mayúscula cuando el propio presidente cubano acudió a recibirles. "Fue llegar y besar el santo. Desde entonces mi compromiso con Cuba es total", reconoce García Seoane en la entrevista.

El alcalde aprovechó esa relación para mediar con empresarios extranjeros interesados en establecerse en la isla. También fue clave su papel en la visita del entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, a la isla en 1991, y en el posterior viaje al municipio lucense de Láncara de Fidel en 1992 para conocer sus orígenes.

Sobre estas visitas históricas, García Seoane destaca que "Fraga jugó fuerte", mientras el entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, "fue un cerdo con el tema de Cuba". No oculta su admiración hacia el presidente gallego, "de derechas, pero de mucho prestigio", y hacia su homólogo cubano. "Eran bibliotecas ambulantes", asegura.

Respecto a las críticas por su apoyo a Cuba, el alcalde afirma que "el daño que me hacían servía de altavoz para que otros se sumaran a la causa". "Yo en Fidel vi al hombre humano", apunta en un momento de la entrevista al ser preguntado por el dictador, al tiempo que advierte de que son "muchas" las personas que defienden al país, del que "copió" cosas para Oleiros, como las escuelas infantiles o los círculos de mayores, reconoce.