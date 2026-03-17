Un libro que mezcla ficción y realidad para recordar a la veterana del deporte de Abegondo Mary Carmen Presas
'Presas de Historias: Deporte e Paixón' servirá para recaudar fondos con los que combatir el cáncer.
El libro Presas de Historias: Deporte e Paixón recopila relatos, tanto de ficción como reales, que rinden un sentido homenaje a la figura de Mary Carmen Presas, deportista y colaboradora activa desde 2010 en la iniciativa Mételle un Gol ao Cancro, que se celebra en Navidad en Abegondo. El Concello acogió este martes la presentación de la obra, cuyos ejemplares vendidos ayudarán a financiar proyectos oncológicos.
El alcalde, José Antonio Santiso, presidió la presentaciónacompañado de Bibiana Santiso, presidenta de la asociación Mételle un gol ao cancro; Manolete, ex jugador del Deportivo y presidente de los veteranos; y Alberto Gomez Barros, periodista y autor de uno de los relatos. El regidor incidió en la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que «enriquecen a nosa cultura e que amosan calidade humana», y opinó que el libro ejemplifica cómo la pasión por el deporte puede suponer una ayuda a los que más lo necesitan.
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