El PSOE de Arteixo pide medidas urgentes tras el derrumbe de un muro en Oseiro

El PSOE de Arteixo llevó al último pleno municipal un ruego para reclamar actuaciones «urgentes» tras el derrumbe de un antiguo muro de contención en una parcela situada en la calle Figueiras, en Oseiro, un suceso que, según los socialistas, generó preocupación entre los vecinos por la seguridad de la zona.

El portavoz socialista, Martín Seco, explica que el derrumbe se produjo recientemente en un punto por el que circulan tanto peatones como vehículos, lo que supuso un «riesgo evidente para la seguridad de las personas». Además, los socialistas advierten de que este incidente también provoca inquietud entre los residentes ante la posibilidad de nuevos desprendimientos o problemas de estabilidad en otros terrenos y parcelas colindantes.

Por este motivo, el grupo municipal socialista solicitó en el pleno que el Gobierno local adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la calle Figueiras y de las edificaciones situadas en su entorno, evitando que se puedan producir nuevos episodios similares.

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Al mismo tiempo, los socialistas aprovecharon esta iniciativa para volver a reclamar avances en la mejora de la accesibilidad y en la rehabilitación de Oseiro, una cuestión que, según recuerdan, llevan años trasladando al pleno municipal. En este sentido, señalan que existe disposición por parte de los propietarios de una antigua edificación de piedra situada entre la calle del Igrexario y la calle Rañobre para negociar una posible cesión del inmueble.