El PSOE exige más el control de plagas por el incremento de los roedores en Oleiros

El grupo municipal socialista de Oleiros reclama al Concello que mejore el programa de desratización y control de plagas, pues, según afirma, los roedores están proliferando en torno a los contenedores por la «falta de limpieza». También, siempre según los socialistas, hay arquetas rotas que facilitan el movimiento de las ratas.

El PSOE critica la falta de recursos para combatir plagas, pues, según señalan, en 2024 salió un contrato de desratización, desinfectación y sanidad que quedó desierto. Volvió a salir como procedimiento abierto simplificado por algo más de 9.000 euros antes del IVA, pero los socialistas consideran que esta cuantía «no da ni para material ni para el suelo de una persona que haga un mínimo control de trampas y cebos» dada la extensión del municipio. El PSOE critica que el Concello abone obras para inaugurarlas mientras descuida «cosas esenciales» como la salud.