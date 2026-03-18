El alcalde de Culleredo se desplazará a Madrid para insistir en Ledoño como la terminal de tren de mercancías

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, se reunió este miércoles con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para abordar el proyecto de la terminal de tren de mercancías en el municipio.

El Ministerio de Transportes había planteado en febrero del año pasado mover la estación de mercancías del muelle de San Diego a Culleredo, tras la negativa del Gobierno local de Arteixo a relocalizarla en el núcleo de Uxes. Desde un principio el Ejecutivo liderado por Rioboo propuso una parcela en el Centro Logístico de Transportes (CLT) de Ledoño, donde ya estaba reservada para una futura estación intermodal, una propuesta también apoyada por el Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular, una entidad que engloba municipios gallegos y del norte de Portugal. Sin embargo, debido a la pendiente de la zona, que dificultaría el tránsito de los trenes de mercancías, el Estado está estudiando también una alternativa en la parroquia de Orro.

Durante el encuentro tanto el regidor cullerdense como el delegado del Gobierno coincidieron que la instalación de una "infraestructura clave" a nivel logístico representaba una oportunidad para el municipio. Rioboo insistió en la importancia de la elección del municipio para esta estación. "Seremos el primer nexo de comunicación del Noroeste, combinando el aeropuerto con el Puerto Exterior junto con infraestructuras terrestres y ferroviarias", lo que hará que la zona crezca económicamente y creará nuevos empleos. Por ello, el alcalde de Culleredo se desplazará hasta Madrid en las próximas semanas para abordar con los técnicos del Ministerio los estudios llevados a cabo para el proyecto.

Rioboo destacó en la reunión que la "ubicación prioritaria" para la estación tiene que ser Ledoño, por estar ya prevista una infraestructura ferroviaria, y que, por lo tanto, pedirá a los responsables del Ministerio un "sobreesfuerzo" para poder hacerlo posible. Con todo, el Ayuntamiento admite que si técnicamente esta opción es "totalmente inviable", pedirán garantías de que no afectará a los vecinos de la nueva localización. El Ejecutivo local también pedirá un "retorno económico y social" para la zona.

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Al encuentro con el delegado del Gobierno le seguirán otros con los representantes vecinales de Orro y Ledoño para explicar los proyectos. El Concello de Culleredo también creará una mesa con los agentes implicados: el Ministerio de Transportes, Adif y la Autoridad Portuaria de A Coruña, además de vecinos, las asociaciones empresariales municipales y la Confederación de Empresarios de A Coruña.