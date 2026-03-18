Arteixo avanza en la humanización del barrio de las Repúblicas

El Gobierno local de Arteixo presentará en el pleno una propuesta de modificación presupuestaria de 700.000 euros para arrancar la licitación del proyecto de urbanización en el barrio de las Repúblicas, en un ámbito de 5.000 metros cuadrados. Las obras obligaron a la expropiación de nueve terrenos en las calles de República do Salvador, Nicaragua, República de Cuba, Honduras, Costa Rica y Cidade de Montevideo.

El Ejecutivo local señala que 420.000 euros serán aportados por fondos europeos, mientras que 280.000 partirán de las arcas municipales. La propuesta de urbanización incluye la construcción de nuevas aceras en los tramos donde no las hayas y ensanchar las que ya existen. Además, se renovará el alumbrado con luces más eficientes energéticamente y se renovará la red de alcantarillado y suministro de agua potable. El cambio de la iluminación, sobre todo en las inmediaciones de los pasos de cebra, "repercutirá en una mayor seguridad viaria para conductores y peatones", afirma el Ayuntamiento.

El proyecto, explica el Concello, busca mejorar el entorno de los pasos de peatones que "pierden visibilidad debido al estacionamiento indebido de los vehículos", además de adaptar a los viandantes el "carácter canalizador" de las calles. Durante las obras también se instalará nuevo mobiliario urbano y zonas de descanso, para solucionar la escasez actual, y se instalarán elementos vegetales para evitar tener una visión directa del tráfico.

El alcalde, Carlos Calvelo, explicó que la actuación será "la mejora de una de las zonas más pobladas del núcleo de Arteixo, y a la que nunca se le había dado un tratamiento integral". La remodelación de la zona también se abordará el estacionamiento y aparcamiento en los cruces de calles para mejorar la seguridad vial.

Humanizaciones en Arteixo

Las humanizaciones de Arteixo continuarán con la remodelación de la Travesía de Arteixo y el barrio de A Cachada. En la Travesía las obras de más de 3 millones de euros se ejecutarán en un tramo de 1,8 kilómetros e incluirán la creación de una gran plaza y se implantarán varias zonas verdes para mitigar el ruido del tráfico, además de incorporar pasos de peatones elevados para favorecer el calmado del tráfico.

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En cambio, en el barrio de A Cachada el objetivo es, al igual que en Repúblicas, completar el itinerario de sendas peatonales y anchear las aceras existentes.