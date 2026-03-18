Cambre desbloquea la reforma del parque Francisco Rodríguez, en O Temple, después de tres años

Tras tres años de gestiones, la renovación del parque infantil de la calle Francisco Rodríguez, en O Temple, ya tiene empresa adjudicataria. El Grupo Eulen S.A será el encargado de llevar a cabo esta actuación, integrada en el POS provincial, que llega después de que los informes técnicos de 2023 advirtiesen de que las instalaciones no cumplían los estándares de seguridad.

Pese a que el proyecto se incluyó formalmente en los fondos provinciales en septiembre de ese mismo año, la licitación ha sufrido un retraso que, después de tres años, ha llegado a su fin.

El estado actual del parque, que contará con un presupuesto de 121.000 euros, es "bastante deficiente", tal y como indica la memoria técnica del proyecto, que detalla que la infraestructura cuenta con juegos oxidados y rotos, mobiliario que no cumple la ley y un pavimento de caucho que ha perdido su capacidad de amortiguación. La empresa contará ahora con un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos de renovación comenzarán con el despeje completo de la zona de actuación para proceder al suministro y formación de un nuevo pavimento de caucho amortiguante adherido con base de poliuretano sobre una solera de hormigón.

La intervención del parque, que se encuentra al lado del colegio y del pabellón municipal O Graxal, incluye la renovación total del mobiliario y los juegos infantiles mediante la instalación de nuevos columpios, toboganes, balancines y un rocódromo, además de la colocación de bancos, papeleras y una mesa de pícnic para uso familiar.

Se renovará el césped y se plantarán árboles

La seguridad del recinto se reforzará con la renovación del vallado perimetral y la instalación de cartelería informativa actualizada según los estándares de protección actuales. En el plano medioambiental, el proyecto incluye la recuperación de la zona verde mediante la extensión de nuevo césped y la plantación de árboles junto con la renovación completa de la red de riego del parque.

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Las familias de O Temple llevaban varios años reclamando un espacio digno en una zona de alta afluencia debido a su proximidad a los centros educativos. Con la firma del contrato ya formalizada, se espera que las máquinas entren en el recinto en las próximas semanas, marcando el inicio de una cuenta atrás de medio año para que los más pequeños puedan estrenar, por fin, un parque moderno y seguro para sus usuarios.