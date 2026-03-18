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Operación 'Dietur'

Un detenido al desactivar la Guardia Civil en O Temple un importante punto de venta de drogas que operaba en Cambre y A Barcala

Los agentes realizaron dos registros en los que intervinieron importantes cantidades de hachís y marihuana, además de dinero en efectivo

La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones

Un detenido al desactivar la Guardia Civil en O Temple un importante punto de venta de drogas que operaba en Cambre y A Barcala.

Un detenido al desactivar la Guardia Civil en O Temple un importante punto de venta de drogas que operaba en Cambre y A Barcala. / Guardia Civil

Sandra Abad

La Guardia Civil de Cambre, en el marco de la Operación DIETUR, ha detenido a un hombre de 43 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Esta actuación ha permitido desactivar un activo punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes que operaba en las localidades de A Barcala y Cambre, según informan las autoridades en un comunicado.

El operativo tuvo su origen en las indagaciones practicadas por los agentes del Área de investigación del Puesto Principal de Cambre, que durante varios meses monitorizaron los movimientos del ahora detenido." Durante este periodo, las pesquisas permitieron constatar una actividad ilícita continuada vinculada a la distribución de sustancias prohibidas", detalla la Guardia Civil.

Tras obtener los indicios necesarios y contar con la autorización del judicial pertinente, el Instituto Armado inició la fase de explotación del operativo. Los agentes realizaron dos registros simultáneos: uno en una vivienda ubicada en la zona de A Barcala y otro en un bajo comercial situado en el casco urbano de Cambre.

Fruto de estas intervenciones, la Guardia Civil intervino diversas sustancias estupefacientes entre las que se enumeran un total de 4.834,92 gramos de hachís (valorados en 9.121,77 euros) y 3.016,39 gramos de marihuana (valorados en 6.134,61 euros). Los agentes también encontraron en el domicilio dinero en efectivo, 4.686 euros, y multitud de medios técnicos como equipos electrónicos, documentación de interés para la causa y útiles destinados al pesaje, corte, preparado y posterior distribución de drogas.

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Al detenido se le imputa un presunto delito contra la salud pública. El detenido y las diligencias ya han pasado a disposición judicial de la autoridad competente mientras la operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

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