Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autobuses de A Coruña en las montañas del CáucasoArquitectura coruñesa con IAJubilación tras medio siglo en GadisaDavid Mella, baja de larga duraciónEl Leyma pierde a Dino Radoncic
instagramlinkedin

La empresa Ferroglobe entrega un puesto de mando avanzado a los voluntarios de Protección Civil de Arteixo

El nuevo equipamiento de Protección Civil mejora la atención a la ciudadanía en casos de emergencia y eventos multitudinarios.

Acto de entrega del puesto de mando avanzado a Protección Civil de Arteixo

Acto de entrega del puesto de mando avanzado a Protección Civil de Arteixo / LOC

RAC

Arteixo

La empresa Ferroglobe, en el marco de su política de responsabilidad social corporativa, hizo entrega este miércoles a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arteixo de un puesto de mando avanzado completamente equipado.

Este nuevo recurso, que incluye un generador autónomo y un sistema de iluminación portátil de alta eficiencia, permitirá a la agrupación reforzar su capacidad operativa en situaciones de emergencia, y también mejorará su capacidad de trabajo en la organización de eventos multitudinarios en el municipio.

El puesto avanzado está diseñado para funcionar como un centro de coordinación sobre el terreno, facilitando la centralización de material, la gestión de recursos humanos y la atención tanto a profesionales intervinientes como a la población afectada. Asimismo, su versatilidad permite habilitarlo como puesto medicalizado en caso de necesidad, mejorando significativamente los tiempos de respuesta y la calidad de la asistencia.

Noticias relacionadas y más

El acto, celebrado en presencia del director de la planta de Ferroglobe en Sabón, Luis Castillón; el teniente de alcalde de Arteixo, José María Sánchez Novo, y el concejal de Servicios Económicos, Emilio Maceiras, además de miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, sirvió para poner en valor la importancia de la cooperación entre administraciones públicas y el tejido empresarial en la mejora de los recursos destinados a la seguridad y atención a la ciudadanía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una hostelera de Oleiros sufre un desmayo en su local y se queda sin baja laboral por ser autónoma
  2. De O Burgo al mundo: así es Jagger, el impresionante gran danés de 85 kilos que ha fichado Zara
  3. La confitería de Betanzos que mantiene sus recetas desde hace 100 años: 'Dicen que hacemos las mejores milhojas del mundo y es verdad
  4. Sabores venezolanos con vistas a la ría de O Burgo: 'La comida es mi lenguaje del amor
  5. El juzgado cita a declarar a Benito Portela tras ser denunciado de nuevo por desoír la orden de derribo de dos edificios de Sada
  6. Comida casera sin límites: el buffet de 14 euros en A Coruña que revoluciona el menú del día
  7. Comienzan las obras de 94 pisos protegidos en Xaz, con precios desde 199.000 euros: 'Es un ejemplo que ojalá se copie en otros sitios
  8. Arteixo rescatará el aparcamiento de la playa Repibelo después de 20 años

José Ramón se jubila tras casi medio siglo en Gadisa: "Cuando empecé a trabajar éramos 40 y ahora somos más de 8.000"

La empresa Ferroglobe entrega un puesto de mando avanzado a los voluntarios de Protección Civil de Arteixo

La empresa Ferroglobe entrega un puesto de mando avanzado a los voluntarios de Protección Civil de Arteixo

El alcalde de Culleredo se desplazará a Madrid para insistir en Ledoño como la terminal de tren de mercancías

El alcalde de Culleredo se desplazará a Madrid para insistir en Ledoño como la terminal de tren de mercancías

Arteixo avanza en la humanización del barrio de las Repúblicas

Arteixo avanza en la humanización del barrio de las Repúblicas

Los Franco prevén reclamar por el pazo de Meirás más que los 800.000 euros esgrimidos en el juicio: "No representa lo total de lo gastado"

Aparece el hombre desaparecido desde la pasada semana en Culleredo

Aparece el hombre desaparecido desde la pasada semana en Culleredo

Un histórico concesionario de Oleiros recupera de A Coruña una marca 'top'

Un histórico concesionario de Oleiros recupera de A Coruña una marca 'top'

Un detenido al desactivar la Guardia Civil en O Temple un importante punto de venta de drogas que operaba en Cambre y A Barcala

Un detenido al desactivar la Guardia Civil en O Temple un importante punto de venta de drogas que operaba en Cambre y A Barcala
Tracking Pixel Contents