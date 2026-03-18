La empresa Ferroglobe entrega un puesto de mando avanzado a los voluntarios de Protección Civil de Arteixo

La empresa Ferroglobe, en el marco de su política de responsabilidad social corporativa, hizo entrega este miércoles a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arteixo de un puesto de mando avanzado completamente equipado.

Este nuevo recurso, que incluye un generador autónomo y un sistema de iluminación portátil de alta eficiencia, permitirá a la agrupación reforzar su capacidad operativa en situaciones de emergencia, y también mejorará su capacidad de trabajo en la organización de eventos multitudinarios en el municipio.

El puesto avanzado está diseñado para funcionar como un centro de coordinación sobre el terreno, facilitando la centralización de material, la gestión de recursos humanos y la atención tanto a profesionales intervinientes como a la población afectada. Asimismo, su versatilidad permite habilitarlo como puesto medicalizado en caso de necesidad, mejorando significativamente los tiempos de respuesta y la calidad de la asistencia.

El acto, celebrado en presencia del director de la planta de Ferroglobe en Sabón, Luis Castillón; el teniente de alcalde de Arteixo, José María Sánchez Novo, y el concejal de Servicios Económicos, Emilio Maceiras, además de miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, sirvió para poner en valor la importancia de la cooperación entre administraciones públicas y el tejido empresarial en la mejora de los recursos destinados a la seguridad y atención a la ciudadanía.