Un histórico concesionario de Oleiros recupera de A Coruña una marca 'top'

La Nacional 6 a su paso por Perillo es la meca de los concesionarios de automoción en la comarca de A Coruña. Firmas como Toyota, Porsche o Volvo han cambiado en los últimos años la ciudad por este emplazamiento en el concello de Oleiros, al que se suma ahora otra enseña 'top'.

El Grupo Pérez Rumbao, líder del sector en Galicia, acaba de abrir allí un concesionario de la marca Volkswagen, tanto de turismos como de vehículos comerciales. Lo hace en las instalaciones de Arrojo, una firma vinculada hasta ahora a la enseña Audi, pero que en sus orígenes en A Coruña ya llegó a gestionar la venta de vehículos de la firma alemana junto con la de Seat en el histórico concesionario que Andrés Fernández Albalat levantó en uno de los márgenes de la avenida de Alfonso Molina.

Arrojo, filial de Pérez Rumbao, recupera así una de sus marcas históricas. Lo hace después de asumir las unidades productivas que pertenecían al Grupo Yáñez, en concurso de acreedores, y que operaban en Santiago y A Coruña.

Con este movimiento, Volkswagen retoma la comercialización de vehículos en la provincia después de unos meses convulsos marcados por la quiebra de Yáñez a finales del año pasado. La situación de la empresa, además de generar impagos en la plantilla, dejó desasistidos a cientos de clientes que, tras el cambio de propietario, recuperan el servicio técnico y de ventas a través de Arrojo, que se convierte en distribuidor exclusivo en la provincia.

El plan de la nueva propietaria incluye la subrogación de 25 trabajadores de la anterior concesionaria, pero supone el cierre de la sede de Volkswagen en Ferrol, según se recoge en el acuerdo judicial para el traspaso de las unidades productivas. La nave que hasta ahora ocupaba Audi en exclusiva ya luce la nueva imagen corporativa de Volkswagen en su fachada.

Por su parte, el Grupo Pérez Rumbao consolida su hegemonía en Galicia, donde ya comercializa marcas como Seat, Hyundai, Opel, Audi, Skoda, Jeep o Fiat. La empresa familiar con sede en Ourense da empleo a más de un millar de personas. En 2024, el grupo cerró un ejercicio récord, superando los 600 millones de euros en facturación tras integrar los concesionarios del Grupo Tartiere, que gestiona en Asturias las marcas Audi, Seat, Volkswagen y Skoda.