José Ramón se jubila tras casi medio siglo en Gadisa: "Cuando empecé a trabajar éramos 40 y ahora somos más de 8.000"
Este veterano empleado del Cash Ifa de Betanzos fue testigo del crecimiento del grupo empresarial con sede en Piadela desde su prehistoria en Almacenes Casán
Cuando José Ramón Parga Fernández entró a trabajar en Almacenes Casán, Gadisa todavía era un proyecto en la mente de Roberto Tojeiro. Él, recuerda, era un chaval de 17 años que tuvo que dejar prematuramente los estudios y ponerse a trabajar para criar a su hijo. Hoy, 46 años y seis meses después, cuelga las botas tras desempeñar todo tipo de tareas en la empresa, primero en los almacenes y después en la tienda mayorista Cash Ifa de Betanzos. A lo largo de su casi medio siglo de trayectoria, este veterano fue testigo privilegiado de los cambios que experimentó el grupo empresarial con sede en Piadela: "Cuando empecé éramos 40 y ahora somos 8.000", cuenta este veterano, que hizo "de todo".
Mucho ha cambiado el cuento desde la prehistoria de Gadisa, cuando Almacenes Casán, una de las patas sobre las que se fundó en 1987 la compañía, reinaba en la Avenida Jesús García Naveira, recuerda. "Ahora es todo muy diferente, cuando entré todos me conocían con el nombre, ahora pasas a ser un número", reflexiona. El trabajo también es muy diferente, con sus ventajas e inconvenientes. "Al principio era todo manual, todo a lo bruto", recuerda. La tecnología ha permitido mejorar las mecánicas de trabajo, pero cada vez cuesta más mantenerse en la ola. Es que ya ni apetece subirse, admite: "Es un cambio muy grande, te tienes que ir adaptado. No te imaginas cuánta gente vino y tuve que enseñarles, pero con los años cuesta más".
José Ramón se jubila con 64 años y tras atravesar una "etapa jodida" por problemas de salud. Ahora toca disfrutar del retiro "con la mujer", pero nada de dejarse, apunta. "No pienso quedarme en cama hasta las once de la mañana", deja claro este vecino de Irixoa que reside desde hace más de cuarenta años en Abegondo, en una casa con su huertito y su granja. "Hoy [`por ayer] traje para la despedida unos pinchitos, todos hechos en casa", cuenta orgulloso. Y es que él en cuanto alimentación está cubierto, solo necesita acudir al supermercado a comprar el pescado, aunque irá también de vez en cuando para saludar y charlar un rato con sus compañeros.
Este veterano afronta el retiro con la tranquilidad de tener a sus dos hijos "colocados". "La niña es profe y el chaval, militar", cuenta satisfecho. Así que, ahora, celebra, "a vivir" .
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