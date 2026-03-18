El PP de Betanzos presenta una "alegación colectiva" contra la ordenanza de tráfico en el casco histórico acompañada de más de 450 firmas

La portavoz del PP de Betanzos, Cecilia Vázquez, registró este miércoles una "alegación colectiva" a la ordenanza para regular el tráfico en el casco histórico. El escrito presentado por los populares, partidarios de «flexibilizar» las normas de acceso de vehículos a la zona monumental, está acompañado de más de 450 firmas de vecinos, «una parte muy importante de la población, fundamentalmente del casco», incide el grupo en un comunicado.

La alegación recoge 12 medidas con la que el PP pretende «establecer una regulación que concite mayor consenso vecinal y que compatibilice la preservación del alto valor patrimonial del casco histórico con la vida social y la actividad económica».

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Entre otros cambios, solicitan la ampliación a 60 minutos del tiempo de acceso permitido para los conductores no residentes, la ampliación del horario de carga y descarga al menos hasta las 14.00 horas, el aumento del límite de tonelaje de 3.500 kilos en los casos de suministros especiales y un período de carencia de seis meses «para desarrollar una fase pedagógica sobre los cambios del reglamento». Piden también una comisión de seguimiento para hacer una «evaluación continua».