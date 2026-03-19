Anpas y PSOE critican la designación de Santiago Freire como nuevo director territorial de Educación en A Coruña
Las Anpas reclaman garantías de profesionalidad y conocimiento en el sistema educativo, mientras que los socialistas tachan el nombramiento como "absolutamente desacertado"
La designación del exalcalde de Noia, Santiago Freire, como director territorial de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional en la provincia de A Coruña ha provocado el rechazo de las Anpas gallegas y el PSOE.
La Confederación de Anpas expresó su "preocupación" por la designación y reclaman a la Xunta que se garantan "criterios de profesionalidade, experiencia e coñecemento do sistema educativo". Las asociaciones de padres y madres también cuestionan la "idoneidad" de Freire para el puesto por posicionamientos "que no contribúen a xerar a confianza necesaria na comunidade educativa". "Entendemos que un cargo destas características debe ser quen de traballar activamente a prol dunha educación pública inclusiva, igualitaria e respectuosa cos valores democráticos", sentencia la confederación.
El PSOE coruñés también criticó el nombramiento del exregidor noiés, que calificaron como "absolutamente desacertado", y recordaron que Freire está siendo investigado por el Consello de Contas por los gastos del grupo municipal mientras era alcalde.
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