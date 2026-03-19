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Anpas y PSOE critican la designación de Santiago Freire como nuevo director territorial de Educación en A Coruña

Las Anpas reclaman garantías de profesionalidad y conocimiento en el sistema educativo, mientras que los socialistas tachan el nombramiento como "absolutamente desacertado"

El exalcalde de Noia, Santiago Freire, y Alfonso Rueda

El exalcalde de Noia, Santiago Freire, y Alfonso Rueda / LOC

RAC

A Coruña

La designación del exalcalde de Noia, Santiago Freire, como director territorial de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional en la provincia de A Coruña ha provocado el rechazo de las Anpas gallegas y el PSOE.

La Confederación de Anpas expresó su "preocupación" por la designación y reclaman a la Xunta que se garantan "criterios de profesionalidade, experiencia e coñecemento do sistema educativo". Las asociaciones de padres y madres también cuestionan la "idoneidad" de Freire para el puesto por posicionamientos "que no contribúen a xerar a confianza necesaria na comunidade educativa". "Entendemos que un cargo destas características debe ser quen de traballar activamente a prol dunha educación pública inclusiva, igualitaria e respectuosa cos valores democráticos", sentencia la confederación.

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El PSOE coruñés también criticó el nombramiento del exregidor noiés, que calificaron como "absolutamente desacertado", y recordaron que Freire está siendo investigado por el Consello de Contas por los gastos del grupo municipal mientras era alcalde.

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