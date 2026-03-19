El BNG exige en el Congreso la transferencia del pazo de Meirás a Galicia tras la sentencia del Supremo

El BNG, a través del diputado Néstor Rego, registrará una batería de iniciativas en el Congreso para reclamar la transferencia del Pazo de Meirás a Galicia, tras la sentencia del Supremo que confirmó la titularidad pública del inmueble.

Rego señaló además que Meirás debe convertirse en «un verdadeiro lugar de memoria» y que se dé al pazo un «uso coherente coa historia de espolio e represión que representa». El diputado nacionalista también insistió en la necesidad de hacer partícipe a la sociedad gallega del futuro del inmueble y que las entidades esenciales deberían tener un «papel central» tras su trabajo en la recuperación.

El BNG criticó que la sentencia permita indemnizar a la familia Franco y pidió al Gobierno pelear judicialmente el pago.