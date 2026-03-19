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El BNG exige en el Congreso la transferencia del pazo de Meirás a Galicia tras la sentencia del Supremo

Los nacionalistas piden convertir el inmueble en un lugar de memoria histórica y que la sociedad gallega participe en su futuro

El gallego Néstor Rego, del BNG, interviene en el Congreso de los Diputados.

El gallego Néstor Rego, del BNG, interviene en el Congreso de los Diputados. / J.J. Guillén (EFE)

RAC

Sada

El BNG, a través del diputado Néstor Rego, registrará una batería de iniciativas en el Congreso para reclamar la transferencia del Pazo de Meirás a Galicia, tras la sentencia del Supremo que confirmó la titularidad pública del inmueble.

Rego señaló además que Meirás debe convertirse en «un verdadeiro lugar de memoria» y que se dé al pazo un «uso coherente coa historia de espolio e represión que representa». El diputado nacionalista también insistió en la necesidad de hacer partícipe a la sociedad gallega del futuro del inmueble y que las entidades esenciales deberían tener un «papel central» tras su trabajo en la recuperación.

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