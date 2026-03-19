"Hay olas 320 días al año": la playa de A Coruña donde Mario Casas aprendió a surfear y a la que aún se escapa

El surf es uno de los planes por excelencia en A Coruña para disfrutar del mar. Uno que atrae a toda clase de celebridades y que empuja a otras, como Mario Casas, a volver a su tierra natal para aliviar la morriña y bailar sobre las olas.

Siempre que lo hace, hay una playa que destaca en su lista de arenales preferidos por la calidad de su oleaje y por los recuerdos que le trae a la mente. La playa de Razo, donde el actor aprendió a surfear, y a la que siguió acudiendo con el tiempo para afinar sus maniobras de la mano de Art Surf Camp, una escuela situada a los pies de la arena.

Así es la playa de Razo, el arenal en el que surfea el actor Mario Casas

La playa de Razo, en Carballo (A Coruña). / YouTube/Artsurfcamp

La playa de Razo es un extenso arenal dorado dotado de multitud de zonas de rompiente. Se encuentra en Carballo, a menos de 40 minutos de A Coruña, desde donde se desplazan muchos amantes del surf que buscan buenas olas.

Y es que, en comparación con las de la ciudad, esta playa carballesa cuenta con varios de los llamados 'picos', los puntos de rompiente en los que se sitúan los surfistas. "Hay olas 320 días al año. En Riazor está el Matadero, donde hay un pico en el que surfear, pero en Razo hay como seis y, si sigues hacia Baldaio, te encuentras con muchos otros", explica Pablo Rodríguez, fundador de la la escuela en la que Casas curtió sus habilidades sobre la tabla.

Fue en 2010 cuando el actor se presentó por primera vez en el centro, un campamento con albergue e instalaciones deportivas que frecuentan varias celebridades. "Nos quedamos todos asombrados. Llegó con su hermana Sheila a la hora de la cena y entró por el comedor, donde estaba todo el mundo haciendo ruido. Y, de repente, se hizo el silencio", recuerda el propietario, que destaca el carácter "agradable y cercano" del coruñés, que "se apuntaba a todos los planes".

A lo largo del tiempo, el intérprete ha mostrado "mucha habilidad" en la tabla, gracias al entrenamiento al que se somete para rodajes como el de Zeta, la nueva película de Prime Vídeo que ha protagonizado. "A las 10.00 horas, Razo estaba fuerte, pero él se metía sin pensar. Estuvo varias veces y aún viene a hacer alguna escapada", cuenta Rodríguez, que ha visto pasar por su escuela a más de 25.000 alumnos.

Entre ellos, se encuentra otro miembro de la familia Casas, Óscar, que ha sido una constante en esta meca del surf coruñesa durante "ocho o diez años seguidos". "Óscar vino un montón. La primera vez de niño, cuando empezaba con Águila Roja. Y, a partir de él, vinieron otros famosos. En A Coruña hay bastante cultura de surf y esta es una playa perfecta para aprender y divertirse", asegura el instructor.

De Ángel Martín a Arcade Fire: el templo del surf al que peregrinan los famosos

La familia Casas fue pionera en el peregrinaje surfero de los famosos hasta la playa de Razo. Y, concretamente, hasta Art Surf Camp, una escuela por la que han pasado varios nombres conocidos.

En los 22 años que lleva abierta, este templo del surf de Carballo ha albergado al actor Guillermo Campra, al presentador Ángel Martín y a Richard Reed Parry, del grupo Arcade Fire. "Nos dimos cuenta porque era la hora del check-in y no llegaba. Entonces, al comprobar la reserva, nos fijamos en su dirección de correo electrónico", recuerda Rodríguez entre risas.

Él mismo es, como no podía ser de otro modo, un amante del surf, que comenzó a los diez años "haciendo body" y a los 13 con el surf, "cuando logré ahorrar para una tabla". A los 24, después de una conversación de bar con su socio, montó Art Surf Camp como un proyecto con el que compartir su pasión por las olas.

Tanto los novatos en el arte de la tabla como los surfistas diestros pueden pulir sus habilidades en la escuela, que cuenta con un método propio de enseñanza para todos los niveles. "Tenemos videoclases de corrección y entrenamiento funcional, y alojamiento para unas 70 personas. Queremos enseñar surf de la manera más natural posible y Razo es una playa muy segura para eso".