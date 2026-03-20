Arteixo lleva a pleno la aprobación definitiva de la ampliación de Casas Novas

El Concello de Arteixo llevará al próximo pleno la aprobación definitiva al plan Especial de Infraestructuras que permitirá ampliar el centro hípico de Casas Novas, propiedad de Amancio Ortega. La Junta de Gobierno Local ya había dado la luz verde provisional al proyecto promovido por Pontegadea, el brazo inversor de Ortega, y, tras recabar los informes positivos necesarios, lo lleva a votación para crear nuevos espacios en el complejo.

El proyecto recibió el visto bueno de los informes sectoriales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, junto con el resto de instituciones afectadas.

El plan urbanístico en la parroquia de Larín busca ampliar los espacios educativos y sanitarios del centro de hípica. Entre otras, la propuesta incluye zonas de usos educativos, donde se llevarán a cabo campamentos y funcionará la escuela de equitación, y otras para asuntos asistenciales y sanitarios en los terrenos al sur de las instalaciones deportivas. Hoy en día una de estas parcelas cuenta con un aparcamiento. El plan propuesto también incluye instalaciones para la cría de caballos.

La zona sudeste se destinará a espacios sanitarios, con sesiones de equitación adaptada o hipoterapia, un método de rehabilitación con caballo con el que se busca mejorar problemas motrices, sensoriales, perceptivos, comunicativos o sociales. El planeamiento urbanístico mantiene el viario existente, con una zona verde de borde para integrar los edificios en el paisaje que lo rodea. Las actuaciones previstas estarán íntegramente financiadas por el promotor.

Tras la aprobación del acuerdo el plan se publicará en el Diario Oficial de Galicia con las medidas para el seguimiento de efectos de medio ambiente.