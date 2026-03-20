Culleredo retira el nombre de dos alcaldes franquistas de sus calles

El Gobierno municipal de Culleredo llevará al próximo pleno, del 31 de marzo, la retirada de la condición de hijos adoptivos de Ricardo Catoira y Diego Salas, dos personajes con estrechos vínculos con el régimen franquista, además de retirar los nombres de las calles de Sanjurjo de Carricarte, en O Burgo, y Alcalde Narciso Pardo, en Liñares.

La propuesta se basa en un informe técnico elaborado por el departamento de Cultura municipal, basado en parte en las investigaciones del historiador local Carlos Pereira sobre los efectos del franquismo en Culleredo. El alcalde, José Ramón Rioboo, destacó que es "una medida firme en cumplimiento de la ley de memoria democrática como acto de justicia y dignidad". "Debemos dejar de honrar a quienes representaron la represión y dar paso a referentes que de verdad nos representen a todos y todas", expresó el regidor.

Ricardo Catoira y Diego Salas

Los reconocimientos que se proponen retirar a los hijos adoptivos datan de propuestas aprobadas durante la dictadura. Ricardo Catoira, nombrado hijo adoptivo el 16 de junio de 1955, tuvo una relación personal con Francisco Franco, donde lo acompañó en la Guerra Civil desde Burgos. Según explica José de Cora, "fue otro hombre fundamental en el círculo cercano de Franco, algo más que su secretario particular y personaje de absoluto peso a la hora de elegir quienes tendrá el general a su lado". Catoira fue también una "pieza fundamental" en la gestión del Pazo de Meirás, según destaca la sentencia del inmueble, y participó también en la entrega de la Casa Cornide, en la ciudad de A Coruña, junto con Carmen Polo. En 1968 Catoira fue uno de los testigos del testamento del dictador y en 1972 recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

En el caso de Diego Salas fue gobernador civil de varias provincias, vicesecretario general de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista y procurador de las Cortes franquistas. Antes de la Guerra Civil fue fundador y secretario provincial de la Falange.

Con la muerte del dictador, Salas fue uno de los 59 procuradores que votaron en contra de la Ley para la Reforma Política. Había sido galardonado con la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil, y de la Gran Cruz y Encomienda de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

Retirada de nombres de las calles

El Gobierno local también propondrá quitarle el nombre de Eduardo Sanjurjo de Carricarte, antiguo alcalde de A Coruña, en O Burgo. El exregidor fue parte de varios tribunales militares y participó activamente en la represión durante el régimen. Sanjurjo de Carricarte argumentó y redactó sentencias para que firmaran otros miembros del tribunal, como el consejo de guerra sumarísimo del 30 de julio de 1947, donde se procesaron a 56 personas, varias de ellas vecinas de Culleredo. La calle que lleva su nombre pasará a llamarse, a petición de la asociación vecinal O Noso Burgo, José Ferreiro, en honor al antiguo cura de la parroquia que se dedicó a apoyar las causas de las personas vulnerables.

Narciso Pardo Veira ejerció de concejal del municipio entre 1943 y 1948 y era un destacado dirigente provincial de la Falange que se dedicaba a controlar a los labradores y ganaderos. Fue elegido alcalde de Culleredo en 1952, ejerciendo el cargo hasta 1955. Durante su tiempo en el consistorio, tanto como concejal como regidor, se nombraron como hijos adoptivos a Catoira y Salas. La propuesta del Ejecutivo local para este vial es renombrarla calle Tolerancia.

Con estas acciones el Concello de Culleredo continúa sus acciones en defensa de la memoria democrática, entre las que destacan la recepción de los cuerpos de dos represaliados el pasado verano.