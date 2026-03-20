Fiscalía denuncia a Betanzos HB por un supuesto delito contra el medio ambiente
El Ministerio público ve «indicios suficientes» de prácticas ilegales de gestión de residuos y de episodios de «contaminación atmosférica y de las aguas»
La querella parte de las quejas de los residentes en Infesta por las emisiones y supuestos derrames de esta fábrica de tableros
La Fiscalía ha presentado una denuncia contra la fábrica de tableros Betanzos HB por un supuesto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Según informa el Ministerio público, existen «indicios suficientes» de irregularidades vinculadas con la «gestión ilegal de residuos» y «la contaminación atmosférica y de las aguas». Estos actos presuntamente ilegales se «vienen produciendo desde hace años», afirma la Fiscalía, que ha presentado un escrito en el juzgado de instancia de Betanzos para que inicie una investigación y esclarecer «si la mercantil y sus órganos rectores ha incurrido en la comisión de un delito».
La demanda va dirigida contra la mercantil, sus dos administradores y los apoderados mancomunados y la responsable de la gestión ambiental, detalla la acusación pública a consulta de este diario.
La Fiscalía actúa después de las protestas de los vecinos de Infesta por emisiones contaminantes y vertidos a un río procedentes, supuestamente, de esta fábrica. La plataforma vecinal se reunió con el Ministerio público en enero de 2025 para solicitar la apertura de una investigación por derrames tóxicos que contaminan un regato y la emisión de «partículas sólidas y líquidas que afectaban a plantas y cultivos, así como a viviendas, vehículos y demás enseres».
Las quejas de los residentes en las proximidades a esta planta se remontan a años atrás y fueron trasladadas en varias ocasiones al Concello de Betanzos, que llegó a aprobar una declaración institucional para exigir más controles.
Según ha podido saber este diario, la denuncia del Ministerio público está acompañada de informes del Seprona y de la Xunta, que abrió varios expedientes a la mercantil en los últimos años por infracciones ambientales.
Segunda denuncia contra la maderera
No es la primera vez que la Fiscalía recibe una denuncia por un supuesto delito medioambiental por parte de Betanzos HB, antes Tafiber. El Ministerio público presentó otra querella en 2016 tras una denuncia de extrabajadores, que, entre otras irregularidades, afirmaron haber recibido órdenes de quemar en las calderas industriales residuos triturados de madera mezclados con lodos y aguas residuales procedentes del proceso de producción de tableros -en el que se utilizan residuos químicos-.
Los hechos denunciados entonces abarcaban muchos años, antes de la compra de Tafiber y la constitución de Betanzos HB, y tras la presentación de la querella no llegaron a trascender más actuaciones.
A raíz del recrudecimiento de las quejas vecinales, la empresa recibió a residentes en la zona y a miembros de la Corporación para mostrarles las instalaciones. Betanzos HB y defender que cumple las directrices y no supera los límites legales.
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