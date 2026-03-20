Ni Vigo ni Pontevedra: los gallegos más felices viven en estos 3 municipios de A Coruña

A Coruña no es la provincia con los veranos más tórridos ni con la geografía más protegida de los vientos. Pero sí es la que tiene los municipios más felices de Galicia, que destacan entre toda la comunidad por sus servicios, la calidad de sus arenales y sus temperaturas templadas.

Así lo indica el Spain Happy Index, un índice creado por la empresa inmobiliaria Sonneil para ayudar a los extranjeros que deseen mudarse a escoger un lugar donde encontrar una buena calidad de vida. A nivel gallego, esos puntos se concentran en la ciudad de A Coruña y su área, dejando otras grandes urbes como Vigo, Pontevedra e incluso Santiago fuera del podio de los más felices.

Bergondo, el municipio más feliz de Galicia

El municipio gallego más feliz de España es, según señala el estudio, el de Bergondo. En la escala de la felicidad -establecida del 0 al 100-, este concello despunta en Galicia con una puntuación de 82,94, la más alta en función de parámetros como el clima, la localización y la conexión con servicios esenciales.

En este sentido, el municipio cuenta con un total de 15 hospitales cercanos, así como con el plus de la proximidad al aeropuerto, que se sitúa a tan solo 15 minutos. Las condiciones meteorológicas también ayudan, ya que la zona puede presumir de un clima equilibrado, con una temperatura media de 15 grados centígrados.

Y es que, cuando se trata de vivir con alegría, la meteorología es, sin duda, una de las claves de la felicidad. En este municipio coruñés, por ejemplo, se puede disfrutar de 259 días de sol al año, contra 124 días de lluvia y 63 de viento.

Gracias a ello, sus residentes pueden gozar del aire libre y de algunas de sus joyas naturales como la playa de Gandarío y la reserva de la biosfera de As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Su popularidad como destino para instalarse queda probado con el crecimiento de su población, que superaba recientemente la barrera de los 7.000 habitantes.

A Coruña, plata en el ranking de felicidad gallego

La Dársena de la Marina, en A Coruña. / Germán Barreiros / Roller Agencia

Sede de Inditex y hogar de Estrella Galicia -una cerveza que ha llegado a cruzar el charco-, la ciudad de A Coruña se ha posicionado como el segundo lugar de Galicia con los ciudadanos más felices. De nuevo, su reciente crecimiento -en 2025 superaba los 250.000 habitantes- secunda las conclusiones del Spain Happy Index, que le otorga una puntuación de 82,73.

El estudio destaca su cercanía a un total de 11 hospitales, su promedio de temperatura de 16 grados y sus días de sol, de 244. Los de lluvia son ligeramente superiores a los de Bergondo (129), pero el viento es menor con un total de 60 jornadas al año.

No es la primera vez que A Coruña destaca en un ranking, ya que también ha sido escogida como una de las ciudades más amables y educadas de España. Y, recientemente, también la octava más habladora del país, según el Índice de ciudades más habladoras de Unobravo.

Oleiros, el tercer municipio más feliz y el más rico

Vista aérea del mercado municipal de Perillo, en Oleiros. / LOC

Dicen que el dinero no da la felicidad y, al parecer, es cierto. Y es que Oleiros se queda con el bronce en esta medición de los municipios más felices de Galicia, a pesar de ser el concello gallego con una mayor renta media y uno de los más ricos de España.

Está, sin embargo, cerca de la plata, con un total de 82,66 puntos. Al igual que Bergondo, goza anualmente de 259 días soleados, 124 de lluvia y 63 de viento, pero está más lejos de puntos estratégicos como el aeropuerto.

Vigo se queda a las puertas

Apenas seis centésimas dejan a Vigo sin entrar en el podio de los lugares más felices de Galicia. La ciudad se queda a las puertas del bronce con una puntuación de 82,60 y unas métricas muy similares a A Coruña en cuanto a climatología.

Moaña, por su parte, tiene un 81,79. Respecto a otras grandes ciudades de Galicia, Pontevedra se lleva un 78,78, Santiago un 75,57, Ourense un 70,43 y Lugo un 67,28.