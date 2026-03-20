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Oleiros adelanta un litigio con la Xunta si no renuncia al proyecto de la planta de aceites en Oza

El Gobierno gallego deberá responder a los recursos de los concellos tras el fallo del Supremo, aunque el alcalde de Oleiros anticipa que solo aceptarán la renuncia al proyecto

Barcos pesqueros amarrados en el muelle de Oza, en A Coruña. | Iago López /Roller Agencia

Barcos pesqueros amarrados en el muelle de Oza, en A Coruña. | Iago López /Roller Agencia

Pablo Barro

Oleiros

El Tribunal Supremo ha dado luz verde al Concello de Oleiros, al igual que al de A Coruña, para impugnar la autorización ambiental que concedió la Xunta a la empresa Limpoil para construir una planta de tratamiento de aceites en el muelle de Oza. El Gobierno gallego tendrá que atender así a los recursos presentados en su día por ambos concellos, aunque el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ya avanza que la única respuesta de la Xunta que aceptará es la de la renuncia al proyecto, por lo que asume que tendrán que ir nuevamente a pleito.

El Gobierno autonómico argumentaba que no había «interés legítimo» de ambos concellos para recurrir, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló en favor de los Ayuntamientos el año pasado. El Ejecutivo autonómico acudió entonces al Tribunal Supremo para intentar conseguir una sentencia en su favor, a través de un recurso de casación, pero el Alto Tribunal ha vuelto a dar la razón a los concellos de Oleiros y A Coruña.

"La Xunta se oponía a que tuviésemos participación", señala García Seoane, que apunta que "ahora tiene que contestarnos a lo que nosotros presentamos, y si no estamos de acuerdo, que seguro que no vamos a estar, tendríamos que ir nuevamente a pleito", avanza.

El alcalde de Oleiros recuerda que esa misma empresa "ya recogía hace años los aceites de la bahía y después venía a tirarlos a una nave a Icaria. Entraba con el camión, los vertía por el desagüe y volvía todo al mar. Un escándalo", admitió.

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Por ello, ante lo que considera "una situación gravísima" que deja en evidencia "cómo nos defiende de la contaminación la Xunta", considera que el Gobierno gallego "debería cerrar esa planta y no volver a hablar del tema", zanja el regidor, que no acaba de comprender cómo se puede autorizar una industria de estas características en medio de un puerto pesquero.

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