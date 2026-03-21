900 años de memoria en piedra: los secretos del monasterio de San Salvador de Bergondo

La primera referencia documental a San Salvador data de 1126 y procede de la que era por entonces «la mujer más poderosa de Galicia» sin contar a doña Urraca: Maior Guntroda Roderici, la viuda del conde de Traba, explica José M. Salgado, comisario de los actos para celebrar los 900 años del primer registro documental sobre este monasterio de Bergondo.

La lectura de la traducción del facsímil con la donación realizada hace 900 años por esa condesa abrió este sábado los actos para celebrar la efeméride del monumento «más identificativo» de Bergondo junto con el puente de O Pedrido, el Pazo de Mariñán y A Senra, en palabras de la alcaldesa, Alejandra Pérez.

"A memoria é aínda máis antiga, seguro. Acontece o 900 aniversario do documento. Son pedras vivas dun lugar grandioso na Galicia, dun tempo en que se vincula con Europa. A orde benedictina ordenou o territorio, a paisaxe a vida da xente", declaró durante el acto el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández.

La celebración congregó a representantes del Arzobispado de Santiago, la Xunta, la Reserva de Biosfera y el Concello de Bergondo en un acto conducido por el periodista Alfonso Hermida en el que se repasaron los hitos de este antiguo convento benedictino reconstruido por los Andrade en 1342 y reconvertido en priorato en 1509 tras la renuncia del último abad. El presidente de la Real Academia Galega finalmente no pudo acudir debido a un problema sobrevenido, según indicó Hermida.

Un tesoro para futuro

"Non quero extenderme e destaco dous puntos. O primeiro, este templo é un tesouro. Na Xunta de Galicia somos conscientes. Estamos estudando diversas obras de mantemento que son urxentes. Logo, este espazo é un centro de culto. Unha casa sen habitantes é unha ruína. Aquí atopamos unha casa ocupada por unha comunidade de vida cotiá", indicó el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos López-Prado.

Para el secretario xeral del PSdeG en la provincia de A Coruña, Bernardo González Piñeiro, desde las instituciones debe insistirse en "poñer en valor para xeracións a futuro e deixar para eles un legado forte".

«La programación va a ir creciendo a lo largo del año», explica el comisario de los actos, que avanza un año repleto de actividades para sacar a la luz todos los secretos de este templo. La historia del monacato centrará la primera muestra en el ala del claustro, que dará paso a una exposición específica sobre este monasterio, que actualmente transita entre los usos religiosos y socioculturales.

El monasterio de San Salvador, en Bergondo, en la mañana del acto institucional conmemorando su 900 aniversario. / CARLOS PARDELLAS

«La actividad principal es la parroquial pero se lo dejamos utilizar a grupos para actividades», explica el cura de Bergondo, Rubén Aramburu. Y es que San Salvador acoge desde hace ya algún tiempo actividades de diversa índole, incluidos ensayos de teatro o de Pandeireteiras sen Fronteiros o encuentros de costura o campamentos de scouts. Se trata, explica el párroco, de una forma de «darle vida» y contribuir a que los bergondeses «hagan suyo» este conjunto, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1973. Sobre la conexión emocional con San Salvador incidía ayer el edil Juan Fariña, que llamó la atención sobre la memoria que bodas, bautizos, comuniones que conserva «entre los muros este convento y que tanto significan para los vecinos y vecinas».

Una visita entre música y sal

El acto estuvo amenizado por la música de Keilin y Vilariño a violonchelo y piano, con piezas "de ánimo religioso, infantil y romántico", según Keilin. La presentación contó con la proyección de un vídeo documental que repasó los nueve siglos de historia en piedra de San Salvador. Los asistentes pudieron disfrutar además de una visita guiada por el recinto, con explicación de las reliquias expuestas y la actual información. Al final de la misma, pudo accederse a la capilla privada de Santa Catalina, propiedad de la familia Aldao y que dio su autorización expresa solo para el día. Algunas asistentes recordaron al salir del lugar que allí se encontraba antiguamente la sacristía del templo.

Aramburu también enfatizó sobre la singularidad de la historia del templo en relación con el Ora et Labora benedictino. "A regra de San Benito é Ora et Labora, aquí podía ser agro ou mar. Tamén sal, unha produción que se daba aquí e que é única en Galicia", expresó durante la guía por las diferentes dependencias.

Durante los próximos meses, y con motivo de los 900 años, habrá sorpresas. Entre las que avanza el párroco Rubén Aramburu, entre otras, la recuperación de una misa con gaitas rescatada por el investigador Pedro Lamas.