Culleredo se vuelca para ayudar a Carmen Carbón a reconstruir su casa tras el incendio que la arrasó

Culleredo demostró este sábado toda su solidaridad y apoyo con una jornada de recaudación de fondos para ayudar a su vecina Carmen Carbón a reconstruir su casa. Carmen, residente en la parroquia de Castro- Laxe perdió el pasado 26 de febrero su vivienda donde había vivido toda su vida tras un incendio que solo dejó cenizas a su paso. Su hijo, Alberto, que en esos momentos estaba convaleciendo de una larga enfermedad en el domicilio, resultó herido en el incidente con quemaduras en las piernas y apenas unos días después falleció de su enfermedad.

Juan Carbón, hermano de Carmen, se muestra "indignado" por un "accidente que non tiña que ocurrir". Su hermana, revela, "aguanta como unha campioa" pese a tener que enfrentarse a estas circunstancias con un problema de salud. Carbón se mostró emocionado por el gran apoyo mostrado por sus vecinos, que describió como algo "importante" para ayudar a su familia en lo que fuera necesario.

Y es que al enterarse de esta tragedia de una de sus vecinas más queridas, rápidamente el municipio se puso en marcha y a su disposición para apoyarla en lo que pudieran. Un papel especial lo tuvo la asociación de vecinos Castro-Laxe, de la que Juan forma parte, que fue la que rápidamente tomó las riendas de las tareas para recaudar fondos. "Este é un concello moi pequeno, coñecémonos todos", afirma Marcos Méndez, el presidente de la entidad. "Cando vemos que alguén o pasa mal despois de que xa lle ardera a casa, tanto eu como o resto de vecinos pasámolo mal, había que buscar unha maneira de intentar axudar", explica.

Juan Carbón, hermano de la vecina afectada por el incendio / CARLOS PARDELLAS

Nada más anunciar que estaban preparando algo, la comunidad local no tardó en responder. Más de 50 músicos del área coruñesa, capitaneados por Abel Franqueira, se ofrecieron a participar de forma gratuita en el evento de este sábado, junto con la coral de Voces Veteranas del municipio. "Os músicos foron os primeiros pero aquí tamén hai negocios, panaderías, amigos... todo tipo de xente que se apuntou a axudar a montar o evento, que puxemos en marcha en 15 días", resalta Méndez, que admite que se tuvieron que seleccionar para ver quién entraba finalmente en el cartel.

Los más madrugadores empezaron con una andaina a las 10.00 horas de la mañana, y el resto fue llegando a medida que avanzaba la jornada. Se sirvieron comidas y bebidas y, por la tarde, hubo una ruta motera en apoyo, antes de continuar con los conciertos, los sorteos y la obra de teatro en la que participaba un sobrino de Carmen. Decenas de vecinos, entre los que se encontraban el alcalde, José Ramón Rioboo, y la mayoría de miembros de la corporación, se acercaron hasta la piste deportiva de Castro-Laxe para prestar apoyo a su vecina.

Todos los fondos recaudados irán a la reconstrucción de vivienda, aunque todavía se desconoce la extensión de los daños y las intervenciones que se necesitan. "Estamos esperando a resolución do perito, por se hai que tirar os muros, se se pode construir enriba, ou como facer, pero xa se ofreceu xente que é constructora. Cada un está intentando poñer o seu gran de area", detalla Méndez.

Los vecinos se reúnen en la jornada solidaria en apoyo a Carmiña / CARLOS PARDELLAS

Hubo también un mercadillo benéfico puesto en marcha por Cáritas y un puesto donde comprar bolsas, camisetas y mochilas con el lema de la jornada "Todos con Carmiña". Maru, la vecina que manejaba el puesto, explica que antes de las 13.00 horas ya habían vendido buena parte de la mercancía que habían traído, entre ellas todas las camisetas y mochilas. "Nacemos en dúas casiñas pegadas, aí ao lado", señala la cullerdense. "Carmiña é unha persoa boísima, unha persoa marabillosa que sufriu moito na súa vida, merece todo o apoio posible", destaca.

Aunque la afectada no estuvo presente en la jornada, sí mostró su agradecimiento a los implicados. "Está totalmente agradecida, mandounos un abrazo e o apoio a todos", dice Méndez.

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