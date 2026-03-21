Curtis reúne más de 2.000 firmas contra el cierre del paso en la estación de Teixeiro

La Plataforma Vecinal de Teixeiro acaba de hacer público el primer recuento de apoyos para exigir al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la reapertura del paso peatonal de la estación, en el que ya se supera la barrera de los 2.000. En concreto, según informan en un comunicado, han recogido 2.051 firmas (1.842 físicas y 209 digitales) con las que exigen al organismo estatal la habilitación de un paso a distinto nivel accesible y seguro.

El colectivo denuncia que el cierre del paso el pasado 3 de febrero "divide el pueblo en dos" y genera una situación de inseguridad constante para los vecinos y vecinas. Señalan que se trató de una actuación "imprudente" por parte de Adif, que valló el paso sin ofrecer una alternativa que cumpla con los estándares de accesibilidad, pues el paso soterrado actual tiene una pendiente excesiva y aceras insuficientes, apuntan desde el colectivo.

Además, advierten de que el cierre del paso rompe la conexión social y comercial histórica de Teixeiro. "No permitiremos que la vía férrea se convierta en un muro. Cada firma es una razón más para que ADIF cumpla con su responsabilidad", afirman desde la plataforma.

En la misma línea, el Concello de Curtis, integrante de la plataforma, considera una "falta de respeto" partir a la mitad una capital administrativa sin una alternativa moderna y digna, por lo que exige una respuesta urgente a Adif, como acordó por unanimidad el pleno de la Corporación Municipal, recuerda. "No es una petición de unos pocos, es el clamor de todo un municipio", añaden.

"La vía férrea no puede ser una barrera. Queremos una infraestructura del siglo XXI, un paso a distinto nivel que nos una, no que nos separe", inciden desde el Concello, que informan de que el formulario todavía sigue activo. "Cuantos más seamos, más alto se escuchará nuestra voz en Madrid".