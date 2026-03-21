La hostelería de Betanzos se expande por una plaza de abastos sin carne, frutas y pescado

San Juan, a finales del mes de junio, es, en principio, la fecha definitiva de apertura del renovado mercado de abastos de Betanzos. Al menos esa es la previsión que manejan algunos de los adjudicatarios de los puestos para arrancar la actividad. Pero la puesta en marcha será a medio gas, ya que locales tradicionales como puestos de carne, pescado o frutas brillarán por su ausencia. Lo que sí habrá es una buena representación de la hostelería local. No se trata de nuevos emprendedores, sino de locales ya en marcha que extienden sus redes por el casco histórico, ampliando su oferta.

Es el caso de la Taberna O Globo, cuyos propietarios, Ana Isabel y Martín, han sido los primeros en recibir las llaves de su nuevo local en el mercado, en el que tienen previsto abrir una taberna mariñeira, asociada a la Reserva de la Biosfera y con productos de kilómetro cero. Junto a ellos estarán sus vecinos de la Tasca Otro Rollo, pero no así El Histórico, que pese a ser uno de los beneficiarios de la adjudicación, ha decidido renunciar para centrarse en la ampliación de su local junto a la Casa do Concello.

Tras esta adjudicación, el Concello abrió un procedimiento negociado para sumar más negocios. Entre los interesados en este proceso figuran el propietario de La Goleta, que opta a hacerse con la cafetería con salida a la calle, con terraza incorporada, y los de A Artesa da Moza Crecha, que se postulan a otro de los puestos reservados para hostelería. Completa la lista Panadería Mercedes, que ha mostrado interés por un puesto de alimentación, panadería y productos de proximidad.

Todos ellos han formado un grupo de Whatsapp por el que ponen en común sus proyectos y que les sirve como paso previo a la constitución de una Cooperativa provisional que se hará cargo del mercado. Esto responde al cambio de condiciones de adjudicación que realizó el Concello el pasado mes de julio, tras quedar desierto el concurso celebrado en mayo. Entonces desistió a que los diez puestos pasasen de estar gestionados por una sola concesionaria a ser administrados por separado.

Mientras que en el anterior contrato se planteaba que una única empresa gestionara las zonas comunes, la limpieza y vigilancia y las actividades culturales y musicales, los nuevos pliegos apuntan que las futuras concesionarias tendrán que constituir obligatoriamente una asociación para llevar a cabo los servicios anteriores, así como para acordar otra serie de detalles.

Sin carnicería ni pescadería

El nuevo mercado de abastos, rehabilitado con fondos Next Generation, no contará sin embargo con servicios tradicionales como pescadería, carnicería o frutería. Estefanía Porcas, de la Pescadería Noli, reconoce que no le ve futuro al proyecto, "aunque para la hostelería va a ser fantástico", indica. El no poder acceder al centro en coche, como pretende la nueva normativa, le limita su actividad, que depende en parte del abastecimiento a restaurantes. Además, señala que los horarios no son compatibles con los de la hostelería, pero apunta que el suyo "nunca es un no rotundo", aunque sí de momento.

Con la carnicería el problema es distinto. Como explica Consuelo Videla, de la Carnicería Charo, una de las antiguas inquilinas del mercado, los locales no están acondicionados para entrar. "Son cuatro paredes de pladur y un mostrador de madera. Si entra la nevera, salgo yo", relata. "Nunca pensaron en nosotros; siempre pensaron en el hostelero", lamentan.