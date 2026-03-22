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Fina Naveira, reconocida con el premio Úrsula 2026 de Betanzos

El Concello de Betanzos reconoció la labor de Fina Naveira, quien durante casi 30 años dinamizó la vida social y cultural de Infesta al frente de su Asociación de Vecinos

Fina Naveira recibe el premio Úrsula de manos de la alcaldesa de Betanzos, María Barral

Fina Naveira recibe el premio Úrsula de manos de la alcaldesa de Betanzos, María Barral / LOC

RAC

Betanzos

El Concello de Betanzos hizo entrega este domingo a Fina Naveira del Premio Úrsula Meléndez de Texeda 2026 por su trayectoria al frente de la Asociación de Vecinos de Infesta.

El galardón que se concede cada año en torno al 8 de marzo para reconocer la labor de una mujer o colectivo de mujeres en favor de la igualdad, así como para poner en valor el papel imprescindible de las mujeres en todos los ámbitos, ha recaído por unanimidad en esta mujer, de la que la alcaldesa de Betanzos, María Barral, destacó su “entrega incansable” a todos los vecinos y vecinas, incluso en momentos en los que la salud no la acompañaba.

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Tal y como recordó la alcaldesa durante el acto, con este reconocimiento el Concello quiere agradecer su generosidad y su trabajo constante durante cerca de 30 años, dinamizando la actividad del local social y promoviendo una intensa vida cultural, social y educativa en Infesta.

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