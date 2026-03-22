Oleiros se consolida como la meca de los concesionarios de coche

Oleiros ha sumado en las últimas semanas un nuevo concesionario de coches a su ya larga lista. Se trata, además, de una de las marcas 'top', que acostumbra a estar entre las más vendidas y llega de la mano del Grupo Pérez Rumbao, concretamente de su filial Arrojo. La marca en cuestión es Volkswagen, hasta ahora operada por el Grupo Yáñez y con concesionario en el polígono coruñés de Agrela. La suya es la enésima mudanza de un concesionario desde la ciudad a los márgenes de la N6 a su paso por Perillo.

Su llegada se suma a otras como la de MG, con Zina Móvil, también del Grupo Pérez Rumbao; Jaguar y Land Rover, de la mano de Angloespañola Norte; Volvo, con Merenauto; Mercedes, con Louzao, o Breogán Motor, que incorporó enseñas premium como Lexus y Porsche, además de Toyota, otra de las que más ventas acumulan, al trasladarse en 2017 a las instalaciones que en su día ocupó la enseña El Pote.

El éxodo de la ciudad

Todos estos desembarcos han tenido consecuencias en la ciudad de A Coruña, donde comenzaron todas ellas. Ya no queda ningún concesionario en el centro, a pesar de que firmas como Louzao tuvieron sus orígenes en la calle Orzán y más tarde en Juan Flórez. Quedan los restos de muchos, como el que la firma francesa Citroën, también presente en Oleiros, tenía en la avenida de Oza y que recientemente ha vuelto a ser noticia por el cambio de manos de la propiedad.

Después llegó la época de los grandes concesionarios, con edificios que se convirtieron en referentes arquitectónicos. El mencionado de Citroën; el de Louzao en la avenida de Alfonso Molina, ya desaparecido, o el de Seat (comercializada en su día por Arrojo, hoy por Marineda Motor) son los mejores exponentes de esta tendencia.

El polígono de Agrela es hoy en día la referencia en la ciudad para la compra de vehículos, pero con la fuga a Oleiros de las 'primeras espadas', el polígono ha vivido una nueva transformación. Algunas de las naves que ocupaban estos concesionarios siguen vacías, como la de Jaguar y Land Rover, frente a la fábrica de Estrella Galicia o las que deja Volkswagen. Otras, como las de Volvo o Toyota, han sido ocupadas por marcas de la competencia, como Honda o Hyundai, mientras que también están las que se han reconvertido como puntos de venta de vehículos de ocasión de estas mismas marcas.

Irrupción de marcas chinas

En Agrela sobreviven algunas de las históricas, como Fiateira o Gonzacar, que comercializan firmas como Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep o Ford, aunque en los últimos años están irrumpiendo con fuerza las marcas chinas. Es el caso de BYD, que ocupa el concesionario que en su día albergaba los vehículos de Peugeot (hoy en Oleiros) y Seat en la calle Galileo Galilei; Omoda & Jaecoo, en Isaac Peral, o Ebro, en la carretera de Baños de Arteixo. A estas hay que sumar la norteamericana Tesla, que abrió a finales del pasado año un punto de venta en Marineda City.

En Oleiros aún queda espacio para seguir sumando marcas. De hecho, BMW ha abierto camino. Sin dejar el municipio, ha sido la primera en abandonar Perillo para trasladarse al polígono de Iñás. Está por ver si alguna más decide seguir sus pasos.