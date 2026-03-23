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La Audiencia de A Coruña celebra esta semana un juicio por robos en viviendas de Oleiros

Mazo de juez.

Mazo de juez. / ARCHIVO

RAC

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará este miércoles y jueves a cuatro integrantes de una banda albanesa dedicada al robo de viviendas, que entró a la fuerza en residencias de Oleiros y Teo. En los robos, que se produjeron en febrero de 2022, sustrajeron dinero en metálico, joyas y armas.

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