La Audiencia de A Coruña celebra esta semana un juicio por robos en viviendas de Oleiros
La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará este miércoles y jueves a cuatro integrantes de una banda albanesa dedicada al robo de viviendas, que entró a la fuerza en residencias de Oleiros y Teo. En los robos, que se produjeron en febrero de 2022, sustrajeron dinero en metálico, joyas y armas.
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