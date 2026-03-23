Fernández Mouriño presenta los presupuestos "más altos" de la historia de Carral

Carral votará este jueves en el pleno la propuesta de presupuestos de 2026, que alcanzan casi 7 millones de euros, un 10% más que en el ejercicio anterior. Estas son las primeras cuentas municipales presentadas por José Luis Fernández Mouriño, del Partido Popular, que llegó a la Alcaldía tras una moción de censura el pasado mes de septiembre.

El regidor señaló que estos presupuestos eran los "más altos da historia do municipio". Fernández Moruiño destaca que la redacción de este documento era una de sus prioridades cuando accedió a la Alcaldía. "Un concello en pleno crecemento non pode permitirse carecer dun orzamento municipal axustados ás necesidades da veciñanza", afirmó. Esta propuesta no solo actualiza las anteriores cuentas, aprobadas en 2024, sino que se trata de una iniciativa "ambiciosa", que piensa "no futuro de Carral", según dice el alcalde.

El Concello destaca, en especial, el incremento de financiación a las partidas de inversiones, un 38,43% más alto que en 2024 y que alcanza los 1,43 millones de euros. Buena parte de esta cuantía, 579,568 euros, está destinada a la renovación del viario público, con obras previstas en el núcleo rural de Balbén, en O Quenllo, en Soavila, San Vicente de Vigo y el polígono de Os Capelos. Las actuaciones en las instalaciones deportivas del municipio también acaparan una importante parte del presupuesto, más de 669.000 euros, con la rehabilitación de la pista deportiva de San Martín de Tabeaio siendo la inversión más importante con 482.236 euros presupuestados.

Otros proyectos que Carral planea sacar adelante este año incluyen la adquisición de terrenos y la instalación de una pista multideportiva en San Vicente de Vigo, por un total de 153.546 euros, nueva infraestructura verde para la conexión con el área recreativa del río Brexa, con más de 47.000 euros y la mejora del entorno de Costa da Égoa, declarado como espacio natural de interés por la Xunta en 2025. Esta última obra supondrá una inversión de más de 60.000 euros y estará financiada en un 80% con fondos provinciales.

Ayudas municipales

La otra partida que ha incrementado su presupuesto ha sido la de transferencias corrientes, que engloba todas las ayudas municipales. En este caso, el Concello explica que el capítulo ha aumentado en un 13% con respecto a las cuentas anteriores, con un total de 256.878 euros, que se destinarán a becas de estudio, subvenciones a asociaciones y entidades, además de emergencias sociales.

El capítulo de gastos corrientes de Carral aumenta también un 5%, una subida que se explica por los 1,12 millones de euros destinados al área de Servicios Sociales, que incluye el contrato del Servicio de Ayuda al Hogar. El Gobierno de Fernández Mouriño también planea poder licitar en este ejercicio otros contratos en precario como el servicio de limpieza vial y jardinería y el del alumbrado público.

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El Concello explica que las cuentas municipales han sido consensuadas con los concejales Francisco Bello y Mercedes Caridad, los dos exediles de Alternativa dos Veciños, con cuyo apoyo salió adelante la moción de censura que le dio el bastón de mando al popular Fernández Mouriño.