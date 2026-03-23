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A Laracha propondrá bonificar un 10% la tasa de la basura municipal

La medida, que se debatirá en el pleno ordinario del jueves, permitiría aplicar un descuento en el recibo del segundo semestre de 2026

La corporación municipal durante la última sesión plenaria celebrada en la localidad.

La corporación municipal durante la última sesión plenaria celebrada en la localidad. / LOC

RAC

A Laracha

El Concello de A Laracha llevará al pleno ordinario de este jueves una propuesta para facilitar el acceso de los vecinos a las reducciones y bonificaciones de la tasa de recogida de basura (ordenanza 3.4) durante el presente ejercicio.

Tras la actualización de tarifas aprobada a finales de 2025 para cumplir con la Ley estatal 7/2022 —que obliga a que las tasas cubran el coste real del servicio—, el Ayuntamiento introdujo incentivos sociales y ambientales. La iniciativa actual busca que los ciudadanos puedan reducir el importe de su recibo en un 10% mediante la participación activa en programas de separación de residuos, como el uso del contenedor marrón en núcleos urbanos o el compostaje doméstico en zonas rurales.

De aprobarse, el plazo de solicitud para estas reducciones y para las bonificaciones por familia numerosa se ampliará, de forma excepcional, hasta el 1 de junio. Al no haberse podido aplicar en el primer semestre, el descuento se hará efectivo íntegramente en el recibo de la segunda mitad del año por el equivalente al conjunto del ejercicio anual. Esta medida tendrá una vigencia de dos años, siendo aplicable también en 2027.

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Durante el pleno también votarán la concesión de una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones (ICIO) para el proyecto de una nueva nave industrial en el parque empresarial. La obra, promovida por la firma local Rodríguez Amado, especializada en fontanería y obras hidráulicas, se acoge a este incentivo fiscal por su especial interés en el fomento del empleo en el municipio.

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