O BNG da Laracha pregunta ao Concello se apoiará á veciñanza contra a planta de biogás en Soandres
O proxecto contará cun investimento superior aos 8 millóns de euros e coa previsión de crear arredor dun cento de postos de traballo
O BNG da Laracha recorda que en abril de 2022, a Xunta declarou prioritaria unha iniciativa empresarial para instalar no municipio unha planta de biometano de Bioenergía A Coruña S.L cun investimento superior aos 8 millóns de euros e coa previsión de crear arredor dun cento de postos de traballo.
A planta produciría gas renovable a partir da descomposición anaeróbica de materia orgánica procedente de residuos urbanos, augas residuais e residuos agrícolas, gandeiros e forestais.
Neste contexto, o BNG sinala que a veciñanza de Soandres amosou xa a súa preocupación polo posible impacto da planta. Por iso, o grupo trasladará ao pleno as inquedanzas da veciñanza e preguntará ao Concello cal é a súa postura oficial respecto a esta iniciativa.
