Oleiros, a la espera de la Xunta por el bus: "No se puede dejar tirados a los vecinos"

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha instado a la Xunta a poner fecha a una reunión para abordar el estado de sus peticiones en materia de transporte, por la que lleva "más de dos meses esperando". El último encuentro entre la Dirección Xeral de Mobilidade y el Concello se celebró en diciembre de 2025.

Lo hace con la esperanza de recibir buenas noticias a la vista de unas filtraciones en la prensa que no le han sentado muy bien. “Antes de reunirse con nosotros ya están anunciando que van a hacer lo que les pedimos”, comentó el alcalde Ángel García Seoane, que pide al Ejecutivo autonómico "que contesten en una reunión y no en los periódicos".

Se refiere al anuncio de la posible creación de una línea entre Perillo y la Universidad, que es una de las demandas del Concello, entre las que también figuran la prolongación de la línea de O Seixal hasta San Pedro; nuevas líneas la Xaz y Abeleiras; la conexión con el polígono comercial de Iñás o la ampliación de la línea 1A del bus urbano de A Coruña hasta Santa Cristina "todo el año o, como mínimo los meses de verano", reclama el alcalde.

García Seoane recuerda que los vecinos y vecinas de Oleiros realizaron el pasado año 1,4 millones de viajes en bus, pero insiste en "no dejar tirados a los vecinos". Se refiere el regidor al incumplimiento de los horarios o la falta de servicios en horas punta para que no quede nadie en las paradas, deficiencias cuya subsanación también ha reclamado el alcalde de Oleiros a la Xunta y de las que espera obtener respuesta en la próxima reunión.