Rioboo se reúne con los vecinos de Orro y Ledoño para tratar la terminal de tren de mercancías

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, se reunió este lunes por la mañana con los vecinos de Orro y Ledoño para explicar el estado de la iniciativa de la terminal de tren de mercancías en el municipio, así como la hoja de ruta que el Concello seguirá con respecto a la infraestructura.

En el encuentro estuvieron presentes los representantes vecinales de Souto, Orro, Vallesur – Los Olivos y O Val de Veiga, así como la primera teniente de alcalde, Cristina Pardo y la concejala de Urbanismo, Marta Iglesias.

El alcalde explicó a los vecinos que se trasladará a Madrid para conocer de "primeira man" los detalles técnicos del proyecto en cuanto a su ubicación. Al igual que el regidor los vecinos coincidieron en que el Centro Logístico de Transportes de Ledoño era la mejor opción para la estación, donde ya estaba previsto ubicar una infraestructura de este tipo.

"Cremos fundamental que se amose o retorno económico medido que poderá supoñer esta infraestrutura para a zona e para o noso municipio", señaló el regidor, que también abordó los beneficios del proyecto en el municipio y prometió una "transparencia máxima". Rioboo añadió que habrá más encuentros con las asociaciones en cuanto disponga de novedades sobre la planificación.

Noticias relacionadas

"Tratouse dun primeiro encontro moi positivo para poñer en liza o punto actual que se coñece do proxecto de tren de mercancías e para sentar as bases de traballo común", dijo. El alcalde agradeció la implicación de los representantes vecinales: "É moi importante avanzar en conxunto para requirir que unha actuación de envergadura atenda ás formulacións da cidadanía".